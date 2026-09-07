Тапи на Кресна: Отново опашки и изнервени шофьори

Какъв беше трафикът днес по обичайно критичния участък по пътищата от и за Гърция?
Изключително интензивен трафик през днешния ден по автомагистрала „Струма“, динамичен и натоварен остава участъкът през Кресненското дефиле до пътен възел "Симитли". Това, което установи нашият екип, е, че всъщност навигацията на част от шофьорите ги извежда от главния, основния път Е79 и те заобикалят през няколко села, алтернативни маршрути. Налага се да излязат през ляв завой и отново се получава тапа, защото те нямат друг алтернативен маршрут, в който да се включат отново за Кресненското дефиле. Точно затова и "Пътна полиция" през целия ден регулира трафика, независимо от светофарната уредба.
Пламен: „Много добре го минахме на границата, на последната толкаса на "Промахон" – 5 минути, 10 почакахме и след това без проблем. Само че тука навигацията ни кара през двете села... От 10 години сме всяка седмица по тоя път, така че нищо не ни учудва. Чакаме с нетърпение обходния път, дано да го пуснат и по-скоро от предвиденото.“
Даниел:„В посока София тировете може би са спрени само в България, в Гърция не са. Дори задръстването, което е образувано при плащането на ТОЛ-а, е от тирове.“
„Вече съм настроен чак за Враца, още около 4 часа. Пускат ни.“