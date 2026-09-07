Политическо сътресение в Германия: Мерц призна тежка загуба и призова за защита на демокрацията

Политическо сътресение в Германия след регионалните избори в Саксония-Анхалт. Крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ триумфира на вота в източната провинция и си осигури рекордните близо 44% от гласовете. С 39 места в 83-местния парламент обаче популистката партия няма абсолютно мнозинство, с което да управлява. Германският канцлер Фридрих Мерц не скри изненадата си от резултата и призна загубата на неговия Християндемократически съюз.

Членове и симпатизанти на „Алтернатива за Германия“ ликуват след изборен прецедент за крайната десница след Втората световна война.

Източната провинция Саксония-Анхалт избра да подкрепи популистката и антиимигрантска партия. Кандидатът за регионален премиер и наричан „най-опасният човек в Германия“ Улрих Зигмунд даде заявка, че това е само началото.

Улрих Зигмунд, водещ кандидат на „Алтернатива за Германия“ в Саксония-Анхалт: „Очевидно е, че имаме ясен мандат за управление. Няма как да бъде по-ясно от това. Нито една партия не е получавала по-добър резултат в Саксония-Анхалт от 1990-а.“

Според „Алтернатива за Германия“ резултатите ясно показват и какъв ще бъде изходът от парламентарните избори, които трябва да се проведат през 2029 г. Загубата в Саксония-Анхалт е символичен удар за канцлера Фридрих Мерц, който управлява провинцията повече от 20 години.

Алис Вайдел, съпредседател на „Алтернатива за Германия“: „Няма канцлер, който да е бил по-непопулярен от Фридрих Мерц, който се превърна в огромна пречка за просперитета на Германия. Изборите ни показаха, че хората очакват промени в политиката.“

Въпреки победата, засега изглежда сякаш „защитната стена“ около крайната десница не се е пропукала и всички партии, с изключение на малък русофилски съюз, отказаха да работят с „Алтернатива за Германия“. Християндемократите на канцлера Фридрих Мерц останаха втори – с около 18%.

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС

Фридрих Мерц, канцлер на Германия: „Всички сме дълбоко шокирани. Не очаквахме такъв резултат, но трябва да го приемем. Такива са правилата на демокрацията. Вчерашният вот бележи повратна точка не само за Саксония-Анхалт, но и за цяла Германия. И тези изборни резултати ще имат последствия. Включително за международната обстановка.“

Регионалната организация на „Алтернатива за Германия“ в Саксония-Анхалт е обявена от силите за сигурност като дясноекстремистка организация. Но антиимигрантската и популистка реторика привлича избирателите. Като най-шокиращ е сочен план на партията за т.нар. „реимиграция“, тълкувана от мнозина като план за масова депортация.

Оливър Лембке, политически анализатор: „Това е преломен момент за страната, защото не е просто поредната победа за „Алтернатива за Германия“, а сигнал за сериозно разместване в политическата система. Вероятно ще видим това, което се случи на регионално ниво, да се повтори и на национално.“

Доналд Тръмп публикува резултата от изборите, без да го коментира, поздравления дойдоха от Москва и крайни формации във Франция и Испания. Тревога пък изразиха редица западни лидери.