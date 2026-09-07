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14-ото издание на „Алея на книгата“ в София събра над 140 издателства

Дарина Ангелова, стажант-репортер от Дарина Ангелова, стажант-репортер
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14-ото издание на „Алея на книгата“ в София събра над 140 издателства
Снимка: БТА
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От днес започва 14-ото издание на Алея на книгата в София. В продължение на 7 дни в пространството пред НДК и на булевард „Витоша“ ще бъдат разположени бели шатри, в които почитателите на книгите ще могат да открият интересни нови заглавия.

Още в деня на откриването есенната алея на книгата посрещна малки и големи литературни почитатели, нетърпеливи да си купят нова книга.

Малката Мишел е сред най-редовните читатели на Столична библиотека и се бори за титлата „Читател на годината“.

Мишел Стоянова: „Аз много обичам книгите, те ме въвличат в приключения с героите. Мама издаде книга и затова се запалих. Тя издаде фентъзи книга. Като малка си взимах столчета и си разглеждах книжки много. Много обичам. Мама ми е чела, тати. С най-добрата ми приятелка Жаки четем книжки и си говорим за тях, по темите, кой какво е прочел и така.“

Повече от 140 издателства и 69 бели шатри – всеки има какво да избере.

Християн Василев: „Всяка година се събираме, днес съм сам, в следващите дни предполагам ще се съберем цялата компания, ще се пазарува още. Книгите са любов, четенето е любов.“

Ния Моневска: „В момента чета повече класики и трилъри. Много харесвам. Принципно ми харесва това, че е страшно, но не мога да го видя, а трябва да използвам въображението си и да изпитам страшното. Особено ми харесват тези на Стивън Кинг, да речем, защото той го прави малко по-психологически, отколкото да го описва в детайли.“

Пам: „Доста книги за децата купих. Ами, приключенски романи най-вече. Моите деца харесват приключенски романи.“

Валентина Караджова: „Важно е децата да имат поглед към словото не само с телефоните и компютрите, защото книгата си е книга – дава възможност, обогатяване на езика, на фантазията и в крайна сметка словото бе първо.“

Срещи с писатели, четения на открито и представяния на книги са в съпътстващата програма на събитието.

Петя Господинова, председател на УС на асоциация „Българска книга“: „Тук е единственото място, където могат да бъдат видяни Рене Карабаш, Георги Господинов, който ни зарадва с поредната награда, Захари Карабашлиев, Теодора Димова, Катя Антонова, Елена Алексиева, Здравка Евтимова и още много, много, много на брой български поети и писатели.“

Снимки: БТА

Проф. д-р Георги Вълчев, министър на образованието и науката: „Това е прекрасен начин отново да се докоснем до книгата. Знаете, доста време се чудихме дали мишката няма да изяде книгата. Събития като тези показват, че книгата вечно ще живее и винаги ще има публика, която с благодарност ще разлиства страниците.“

„Алеята на книгата“ ще работи всеки ден до неделя от 10.00 до 20.00 ч.

#14-ото издание #"Алея на книгата" #София

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