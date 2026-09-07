Километрично задръстване на АМ "Тракия" край Карнобат заради верижна катастрофа

Верижна катастрофа на автомагистрала “Тракия” предизвика километрично задръстване в района на 327 км край Карнобат. По информация на полицията в Бургас са се ударили последователно три автомобила, като при инцидента са нанесени само материални щети.

Според пътуващи в района тапата по магистралата в посока столицата е около 5 километра. От МВР заявиха за БНТ, че от сутринта по аутобана са станали четири катастрофи в Бургаска област.

На изхода на Бургас в посока София малко преди 17:20 ч. също се е стигнало до пътен инцидент, който допълнително затруднява трафика в последния от почивните дни.