По-скъпи домати, по-евтини чушки: Колко ще ни струва зимнината тази година?

Колко ще ни струва зимнината тази година и отказват ли се българите от традицията да си я приготвят сами заради цените на зеленчуците? - проверка на колегите ни от Пловдив.

В началото на есента доматите, чушките и зелето са сред най-търсените продукти на пазара. И докато доматите поскъпват, цената на чушките върви надолу. Това показват и данните на Комисията по стоковите борси и тържищата, и проверката ни по пазарите в селата край Пловдив.

Емилия Иванова: "От тази сергия цената е нормална спрямо минали години, затова тука съм дошла специално да си купя чушки, пека ги и си ги прибирам във фризера и за зимата имам хубави, домашно приготвени хубави чушки."

За поредна година Емилия от Стара Загора е избрала да си набави нужните зеленчуци за консервиране от крайпътното пазарче в Граф Игнатиево. На съседната сергия потребителите дори се пазарят за по-големи количества.

Иван Акиф: "– Колко килограма чушки взехте? 30 кг на едно евро. Много добри са- за мариноване. - Обаче не се отказвате да правите зимнина? Не, трябва да се прави. – Защо? – Иначе ще останем гладни." Красимира, производител:"Миналата година чушката на същата цена сме я продавали в лева, нали – 2, 2.20 лева, сега 1.20 евро, дори тази година е малко по-надолу."

Продадената стока тази година обаче е по-малко, според производителите.

Красимира Вълкова: "Моите наблюдения са, че има отлив поради ред причини, не знам, не е толкова до цени, иначе диня и пъпеш си хапват хората, познават ни, имаме достатъчно редовни клиенти, но тука на дребно не ни устройва, ние трябва да продаваме тонажи." Красимира, производител: "Производителите по селата държим повече да ни е качествена стоката, за да може догодина пак да се върнат хората при нас."

Може би най-сигурният начин зимнината да ви излезе по-евтино е сами да си произведете зарзавата.

Димитър Гинов, с. Ръжево Конаре: "Определено е по-евтино. Аз не съм правил статистика в колко проценти, но самия факт, че цените на пазара стигаха до 4 и повече евро за кило домати или краставици, а тук в един момент стигаме до момента да храним кокошките. В града не се разбира, но тука на село ако го няма в нашия двор го има в съсеседния двор. И ако аз не съм го произвел, а на комшията му е останало в повече, ние си разменяме."

Вариант за качествена и вкусна зимнина на трапезата остава и възможнстта да намерим производител, който преработва само български продукти. Цената за това обаче е по-висока.