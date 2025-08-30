БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Зимнина в евро: Колко ще струва приготвянето на домашната лютеница?

от БНТ , Репортер: Али Мисанков
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Хората продължават да предпочитат български зеленчуци за подготвянето на зимнина

чака ефир зимнина евро струва приготвянето домашната лютеница
Очаквано по-скъпа ще бъде лютеницата тази година за семействата, които сами си приготвят зимнината. Причината - поскъпването на зеленчуците.

С около 20% по-скъпи ще излязат на Дафинка Бойчева продуктите за лютеница тази година.

"Евтино не ни излиза, излиза ни вкусно. По моя преценка и калкулация, при тези цени, които в момента са на пазара и вече, защото всички говорим за евро... едно бурканче лютеница може би ще достигне 4 евро", коментира тя.

От 3 до 5 лева за килограм е цената на основните продукти за зимнина, като домати, краставици, чушки и моркови в района на Благоевград. Въпреки поскъпването интерес има.

"Взимат по 3, 4 касетки, някои 40-50 килограма, червени чушки си взимат по един кашон, да речем, 20 килограма", каза Стоян Бучински – търговец на пазара в Благоевград.

"Доматите на едро са 3 лева, 3,20 е българският домат. Гръцки в момента няма и в момента доматът е на излишък, заради жегите", обясни Здравка Груева – търговец на зеленчуци на борсата в Кърналово.

По-евтино излиза зимнината с продукти от градината на село, ако не се смята обаче положеният труд. Важно е и да има достатъчно вода за поливане.

Много от клиентите по пазарите в Благоевград и Петрич предпочитат да купуват български зеленчуци, въпреки по-високата им цена в сравнение с вносните, отчитат търговците.

#България и еврото #поскъпване #зимнина #лютеница #зеленчуци

