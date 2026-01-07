БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Венецуела ще прехвърли петрол на САЩ

Диана Симеонова
Според Тръмп количеството е от 30 до 50 милиона барела

Вашингтон и Каракас са постигнали споразумение за износ на венецуелски суров петрол на стойност до 2 милиарда долара за Съединените щати, съобщи американският президент Доналд Тръмп.

Сделката е ключова, защото ще отклони доставки от Китай, докато помага на Венецуела да избегне нови съкращения в производството. Според Ройтерс, споразумението е и ясен знак, че венецуелското правителство отговаря на искането на Тръмп да се отвори към американските петролни компании, за да не рискува по-нататъшна военна интервенция.

През декември Съединените щати блокираха голяма част от венецуелския износ като част от натиска за свалянето на президента Николас Мадуро.

В пост в социалната си мрежа Truth Social Тръмп написа, че Венецуела ще "предаде" между 30 и 50 милиона барела "санкциониран петрол" на САЩ.

