БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Радев: Възнамерявам най-скоро да връча...
Чете се за: 01:17 мин.
Една трета от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Чете се за: 02:42 мин.
Първите пенсии в евро: Над 2 млн. души ще получат парите...
Чете се за: 01:02 мин.
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река...
Чете се за: 03:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Въпросът с блокадата по границата с Гърция ще бъде решен в близките дни, съобщи Желязков

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Запази

Премиерът в оставка е получил уверение по казуса от гръцкия си колега Кириакос Мицотакис

Слушай новината

Получих уверение от премиера Мицотакис, че въпросът с блокадата по границата ще бъде решен в близките дни. Това заяви министър-председателят Росен Желязков след разговор с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис. В Париж, където участваха в срещата на Коалицията на желаещите, двамата обсъдиха темата за блокадите от страна на гръцките фермери на граничните пунктове и основни пътни артерии между Гърция и България.

Министър-председателят Желязков подчерта, че темата е от значение не само на двустранно ниво, но също така касае нормалното функциониране на европейските транспортни коридори, на общия пазар и свободното движение на хора и стоки. Това е въпрос, който е в интерес на българските превозвачи, но в същото време е и в интерес и на гръцката индустрия, на гръцките фермери, изтъкна Желязков и припомни също, че България и Гърция са част от шенгенското пространство.

Говорим за принципи, които са наднационални, добави Желязков. Премиерът беше категоричен, че позицията на българските превозвачи е справедлива и правителството работи в нейна защита.

#граница с Гърция #премиерът Росен Желязков #блокада на границата

Последвайте ни

ТОП 24

Една трета от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
1
Една трета от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
2
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Първите пенсии в евро: Над 2 млн. души ще получат парите си в новата валута
3
Първите пенсии в евро: Над 2 млн. души ще получат парите си в...
Левовете в евро: Има ли проблеми при смяната на валутата в пощенските клонове?
4
Левовете в евро: Има ли проблеми при смяната на валутата в...
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река Тунджа
5
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река Тунджа
Григор Димитров започна 2026 година с победа над Пабло Кареньо Буста
6
Григор Димитров започна 2026 година с победа над Пабло Кареньо Буста

Най-четени

Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
1
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Почина великият Димитър Пенев
2
Почина великият Димитър Пенев
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
3
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
4
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
5
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
6
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски

Още от: Балкани

В капана на зимата: Транспортен хаос и прекъсвания на тока в Европа
В капана на зимата: Транспортен хаос и прекъсвания на тока в Европа
Гроздан Караджов проведе телефонен разговор с гръцкия си колега за блокадите на границата Гроздан Караджов проведе телефонен разговор с гръцкия си колега за блокадите на границата
Чете се за: 03:15 мин.
Гръцките фермери продължават с пътните блокади Гръцките фермери продължават с пътните блокади
Чете се за: 01:52 мин.
Червен код за опасно време е обявен в Хърватия Червен код за опасно време е обявен в Хърватия
Чете се за: 00:35 мин.
В очакване на Рождество: Бъдни вечер по Юлианския календар В очакване на Рождество: Бъдни вечер по Юлианския календар
Чете се за: 00:42 мин.
Хиляди домакинства без ток в Румъния, двама туристи са загинали Хиляди домакинства без ток в Румъния, двама туристи са загинали
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Очаква се поскъпване на "Гражданска отговорност" от февруари, но не за всички
Очаква се поскъпване на "Гражданска отговорност" от...
Чете се за: 04:30 мин.
Икономика
Как институциите виждат първите дни на еврото у нас и с какви проблеми се сблъскват хората Как институциите виждат първите дни на еврото у нас и с какви проблеми се сблъскват хората
Чете се за: 04:37 мин.
България и еврото
Засилено полицейско присъствие около пощите и банките в първия ден на пенсиите в евро Засилено полицейско присъствие около пощите и банките в първия ден на пенсиите в евро
Чете се за: 03:32 мин.
България и еврото
Президентът Радев призова партиите да изпълнят обещанията за ремонт на изборното законодателство Президентът Радев призова партиите да изпълнят обещанията за ремонт на изборното законодателство
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Продължават проверките на НАП и КЗП след въвеждането на еврото
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
"Референдум": 82% от българите очакват новата година да...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Разширяват възрастовата граница за безплатна имунизация срещу...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Тръмп възражда "доктрината Монро" и намеква за претенции...
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ