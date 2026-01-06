Арменската общност в България празнува Рождество Христово

Арменската общност у нас отбелязва Рождество Христово.

В апостолическата църква в столицата "Св. Богородица" бяха отслужени Света литургия и Велик Водосвет. Бяха осветени нарове и бяха раздадени на миряните. Тъй като е и Богоявление днес се освещава вода и също са раздава на хората. По традиция на днешния ден беше обявен и кръстникът на църквата. Тази година той е Серж Чалгаджан - човек с големи заслуги към храма.

отец Храч Мурадян, архиерейски наместник-викарий на Арменската епархия в България: "Христос се роди и се богояви. За вас и на нас добра вест!"

Оханес Паникян, председател на църковното настоятество на арменската църква "Св. Богородица" в София: "Пожелавам на всички блага, благословена и благодатна година и най-вече здрава!"