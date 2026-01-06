Управителят на БНБ: Това е нова глава на паричната ни история

Управителят на БНБ Димитър Радев напомни, че приемането на еврото е продължение на път, по който България върви от много години.

Гуверньорът обясни, че силата на парите не зависи от името им от изобразените символи, а от правилата, институциите и дисциплината, които стоят зад нея. Подчерта, че с еврото са запазени и всички български символи.