ИЗВЕСТИЯ

Президентът Радев: Възнамерявам най-скоро да връча...
Чете се за: 01:17 мин.
Една трета от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Чете се за: 02:42 мин.
Първите пенсии в евро: Над 2 млн. души ще получат парите...
Чете се за: 01:02 мин.
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река...
Чете се за: 03:02 мин.

Управителят на БНБ: Това е нова глава на паричната ни история

Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Управителят на БНБ Димитър Радев напомни, че приемането на еврото е продължение на път, по който България върви от много години.

Гуверньорът обясни, че силата на парите не зависи от името им от изобразените символи, а от правилата, институциите и дисциплината, които стоят зад нея. Подчерта, че с еврото са запазени и всички български символи.

Димитър Радев, управител на Бъларската народна банка: "Нашите нови пари не са загуба на идентичност, а потвърждаване на нашата идентичност по един много силен начин, който поне доскоро беше невъзможен. Отваряйки тази нова глава, това ще бъде нова глава на нашата парична история и аз съм силно убеден, че тази история ще бъде на стабилност и просперитет."

#въвеждане на еврото #димитър радев #БНБ #новини в Метрото

Очаква се поскъпване на "Гражданска отговорност" от февруари, но не за всички
Очаква се поскъпване на "Гражданска отговорност" от февруари, но не за всички
Една трета от левовете в обращение са изтеглени от БНБ Една трета от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
7561
Чете се за: 02:42 мин.
Исторически ден за БФБ: Старт на търговията в евро Исторически ден за БФБ: Старт на търговията в евро
Чете се за: 03:52 мин.
Българската фондова борса с първа сесия за годината Българската фондова борса с първа сесия за годината
7814
Чете се за: 00:55 мин.
Как се отразява случващото се между Венецуела и САЩ на цените на горивата? Как се отразява случващото се между Венецуела и САЩ на цените на горивата?
Чете се за: 04:22 мин.
Японски предприемач плати рекордните 3,2 млн. долара за гигантска риба тон Японски предприемач плати рекордните 3,2 млн. долара за гигантска риба тон
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Как институциите виждат първите дни на еврото у нас и с какви проблеми се сблъскват хората
Как институциите виждат първите дни на еврото у нас и с какви...
Чете се за: 04:37 мин.
България и еврото
Засилено полицейско присъствие около пощите и банките в първия ден на пенсиите в евро Засилено полицейско присъствие около пощите и банките в първия ден на пенсиите в евро
Чете се за: 03:32 мин.
България и еврото
Президентът Радев призова партиите да изпълнят обещанията за ремонт на изборното законодателство Президентът Радев призова партиите да изпълнят обещанията за ремонт на изборното законодателство
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
На Богоявление: В цялата страна спазиха традицията за хвърлянето и спасяването на кръста На Богоявление: В цялата страна спазиха традицията за хвърлянето и спасяването на кръста
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
След "ерата Мадуро": Кой ще реши съдбата на Венецуела
Чете се за: 04:20 мин.
По света
Коалицията на желаещите обсъждат гаранции за сигурността на Украйна
Чете се за: 03:52 мин.
По света
В капана на зимата: Транспортен хаос и прекъсвания на тока в Европа
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Калофер почете 178 години от рождението на Христо Ботев
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
