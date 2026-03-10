БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Отново с час напред: На 29 март преминаваме към лятното...
Чете се за: 04:55 мин.
Спират движението по "Дунав мост" при Русе за 5...
Чете се за: 01:50 мин.
Тръмп заплаши Иран: Смърт, огън и ярост ще властват над...
Чете се за: 05:20 мин.
Горящ автобус блокира движението между Стара Загора и...
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Шефът на Държавния резерв Асен Асенов: Количествата горива у нас са налице, годни са за използване

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Запази

При необходимост от освобождаване съхраняваните запаси от Държавния резерв могат да стигнат до пазара в рамките на между 5 и 15 работни дни

Снимка: БТА
Слушай новината

Количествата горива са налице, годни са за използване и държавата има начин да действа, ако се наложи. Това съобщи Асен Асенов, председател на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" (ДАДРВЗ).

Асенов участва в извънредно заседание на Народното събрание, на което народните представители изслушват още заместник-министъра на финансите Станимир Михайлов, директора на Агенция "Митници" Георги Димов и особения търговски управител на "Лукойл Нефтохим Бургас" Румен Спецов относно готовността на държавата да осигури необходимите количества горива за населението и индустрията във връзка с кризата, предизвикана от блокадата на Ормузкия проток.

"При ежемесечното докладване към ЕК страната отчита 85 дена осигуреност от необходимите 90", докладва Асенов по отношение на запасите на горива у нас. "В количества към днешна дата това означава, че докладваме общо 1,7 млн. тона, от които около 780 141 тона са на територията на страната и към 222 220 тона на територията на други държави членки на ЕС".

Проверките досега показват наличието в цялост на количествата и на качеството на запазваните горива в страната, потвърдено е и наличието на количествата, съхранявани в други държави - членки на ЕС, от аналогични на Държавния резерв структури по места.

При необходимост от освобождаване съхраняваните запаси от Държавния резерв могат да стигнат до пазара в рамките на между 5 и 15 работни дни, а от чужбина между 15 и 45 дни, посочи Асен Асенов.

Гледайте новините и в Метрото Metro
#запаси от горива #кризата в Близкия изток #държавен резерв #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
1
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Тръмп: Войната срещу Иран почти приключи
2
Тръмп: Войната срещу Иран почти приключи
Извънредно заседание в НС заради горивата и кризата в Близкия изток
3
Извънредно заседание в НС заради горивата и кризата в Близкия изток
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка
4
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка
Тръмп заплаши Иран: Смърт, огън и ярост ще властват над страната
5
Тръмп заплаши Иран: Смърт, огън и ярост ще властват над страната
"Пазарите полудяват при война": Какво ще се случи с цените на горивата?
6
"Пазарите полудяват при война": Какво ще се случи с...

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
2
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
3
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
4
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
5
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
6
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...

Още от: Икономика

България участва във Втората среща на върха за ядрената енергия в Париж
България участва във Втората среща на върха за ядрената енергия в Париж
Изслушвания в НС заради кризата в Близкия изток и цените на горивата Изслушвания в НС заради кризата в Близкия изток и цените на горивата
Чете се за: 05:45 мин.
Румен Спецов: За март нужните количества за преработка на нефт от "Лукойл Нефтохим Бургас" са осигурени Румен Спецов: За март нужните количества за преработка на нефт от "Лукойл Нефтохим Бургас" са осигурени
Чете се за: 04:00 мин.
Петролният бранш увери енергийния министър, че няма спекула при ценообразуването на горивата Петролният бранш увери енергийния министър, че няма спекула при ценообразуването на горивата
Чете се за: 01:52 мин.
"Пазарите полудяват при война": Какво ще се случи с цените на горивата? "Пазарите полудяват при война": Какво ще се случи с цените на горивата?
10081
Чете се за: 03:37 мин.
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка
10400
Чете се за: 04:32 мин.

Водещи новини

Изслушвания в НС заради кризата в Близкия изток и цените на горивата
Изслушвания в НС заради кризата в Близкия изток и цените на горивата
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Очаквам до края на седмицата да съобщим какви мерки ще вземем за цените на горивата, каза Андрей Гюров Очаквам до края на седмицата да съобщим какви мерки ще вземем за цените на горивата, каза Андрей Гюров
Чете се за: 02:32 мин.
По света
"Горивен туризъм": Все повече румънци пътуват до България и Унгария, за да зареждат по-евтин бензин и дизел "Горивен туризъм": Все повече румънци пътуват до България и Унгария, за да зареждат по-евтин бензин и дизел
Чете се за: 01:57 мин.
По света
11 дни война в Близкия изток: Пентагонът засилва ударите си срещу Иран, обяви военният министър Пийт Хегсет 11 дни война в Близкия изток: Пентагонът засилва ударите си срещу Иран, обяви военният министър Пийт Хегсет
Чете се за: 04:40 мин.
По света
Надежда Нейнски: Проведохме най-мащабната операция по евакуация на...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Двама бивши военни от Украйна са арестувани и обвинени за шпионаж у...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Забравена чанта в центъра на София вдигна на крак полицията (СНИМКИ)
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Отново с час напред: На 29 март преминаваме към лятното часово време
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ