Симеон Гаспаров: В САЩ Тръмп няма голяма подкрепа за войната в Иран

Нараства ли общественото недоволство отвъд океана, заради войната на САЩ в Близкия изток и ще успее ли Америка да постигне целите си в Иран?

Според кореспондента на БНТ в Съединените щати – Симеон Гаспаров Тръмп няма голяма подкрепа в родината си за тази война.

"Наистина нещата не изглеждат много лицеприятни. Видяхме какво се случи в понеделник. Обикновено подобни процеси отнемат поне един-два месеца, за да се усвои, да се разбере от хората – този скок в цените на нефтените продукти, после спадът, колебанията на борсата. Но всичко това може би най-лесно се обобщава с казаното от журналисти от „Ню Йорк Таймс“, „Аксиос“ и други агенции. Според тях в момента светът може би навлиза в период на рецесия или по-скоро на инфлация – инфлация с бавен икономически растеж. Всичко, което виждаме в момента, САЩ вероятно няма да го усетят толкова тежко, най-силно може да засегне страните в Европа, включително България, както и държавите в Азия. В Съединените щати също няма голяма обществена подкрепа за тази война на Тръмп. Ковчезите със загинали войници вече започнаха да пристигат от Персийския залив. Безработицата започна да нараства. Цените на бензина се повишиха. Освен това има голяма несигурност. Много хора вече усещат и поскъпването на хранителните продукти в страната. Започнаха протести, а последваха и няколко терористични атаки. Видяхме случилото се в консулството в Осло, но и тук, в самата страна. Две такива атаки имаше в Ню Йорк. Имаше и заплаха за терористична атака на летището в Канзас. Освен това, според сайта Morning Wire, американските секретни служби са засекли съобщение от Иран, което може да бъде сигнал за активиране на т.нар. „спящи клетки“ в САЩ и по света. Така че ситуацията е наистина много тревожна."

Вижте целия разговор във видеото