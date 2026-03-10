Код "Китай": Как се преминава безопасно през Ормузкия проток?

От миналия понеделник насам около 30 кораба са излъчвали съобщения като "китайски екипаж" или "китайски собственик", докато са се намирали в района на блокирания от конфликта в Близкия изток Ормузки проток.

Кораб, регистриран на Маршаловите острови, и друг, регистриран в Либерия, са обявили връзка с Китай, преди да преминат Ормузкия проток и са премахнали това съобщение от автоматичната си идентификационна система, след като са излезли от протока. За това съобщава Франс прес, като цитира данни от платформата "Марин Трафик".

Според анализатори тези сигнали не означават непременно връзка с Китай - стратегически партньор на Иран, а са предпазни мерки, използвани от корабите, за да намалят риска да бъдат атакувани. По данни на "Марин Трафик" от началото на конфликта повече от 20 търговски кораба са преминали през протока. При нормални условия от там за 24 часа преминават 138 кораба.