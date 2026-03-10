БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тръмп заплаши Иран: Смърт, огън и ярост ще властват над...
Чете се за: 05:25 мин.
Горящ автобус блокира движението между Стара Загора и...
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

КРИЗАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

НА ЖИВО: Извънредно заседание в НС заради горивата и кризата в Близкия изток

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
Запази
НА ЖИВО: Извънредно заседание в НС заради горивата и кризата в Близкия изток
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Депутатите се събират на извънредно заседание днес. На него парламентът ще изслуша заместник-министъра на финансите Станимир Михайлов, директора на Агенция "Митници", председателя на Държавния резерв и особения управител на "Лукойл" Румен Спецов. Депутатите искат да разберат дали институциите, включително рафинерията, имат готовност да осигурят необходими количества горива с оглед на проблемите в Близкия изток.

Освен това народните представители искат да знаят дали държавата ще вземе мерки срещу поскъпването на горивата. Справка показва, че от началото на месеца, бензин А-95 е поскъпнал с 8 евроцента, дизелът с 14, а газът с 4 евроцента.

Гледайте дебатите в пленарната зала на живо:

#кризата в Близкия изток #НС #извънредно заседание #депутати

Водещи новини

Тръмп заплаши Иран: Смърт, огън и ярост ще властват над страната
Тръмп заплаши Иран: Смърт, огън и ярост ще властват над страната
Чете се за: 05:25 мин.
По света
Горящ автобус блокира движението между Стара Загора и Казанлък (СНИМКИ) Горящ автобус блокира движението между Стара Загора и Казанлък (СНИМКИ)
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Кабинетът обсъжда великденски надбавки за над 1,6 млн. пенсионери Кабинетът обсъжда великденски надбавки за над 1,6 млн. пенсионери
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
"Майка ми правеше сухари и торби от чаршафи": Отбелязваме 83 г. от спасяването на българските евреи "Майка ми правеше сухари и торби от чаршафи": Отбелязваме 83 г. от спасяването на българските евреи
Чете се за: 05:42 мин.
У нас
НА ЖИВО: Извънредно заседание в НС заради горивата и кризата в...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Работник от Бургас е в тежко състояние след падане от 10 метра...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Външно: 10 българи са били изведени безопасно по суша от Катар и...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Ново попълнение в бургаския зоопарк: Роди се бебе от вида антилопа...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ