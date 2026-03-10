БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Спират движението по "Дунав мост" при Русе за 5...
Чете се за: 01:50 мин.
Тръмп заплаши Иран: Смърт, огън и ярост ще властват над...
Чете се за: 05:20 мин.
Горящ автобус блокира движението между Стара Загора и...
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Отново с час напред: На 29 март преминаваме към лятното часово време

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Запази

В ЕС все още няма единодушие за премахване на смяната на часа

отново час напред март преминаваме лятното часово време
Снимка: илюстративна
Слушай новината

На 29 март 2026 година (неделя) в 03:00 часа през нощта преминаваме към лятното часово време. Тогава трябва да преместим стрелките на часовниците с час напред и така ще спим по-малко. Промяната е във връзка с решение на Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз от 19 март 2001 година. Към астрономическото време ще се върнем отново на 25 октомври 2026 година.

Кой е измислил лятното часово време?

Бенджамин Франклин, първият посланик на САЩ във Франция, предлага на шега лятното часово време, за да осмее "мързеливите" французи. През 1784 г. той пише сатирично писмо до "Парижки вестник", в което предлага часовниците да се преместят напред през лятото, за да могат гражданите да стават по-рано и да виждат повече дневна светлина. Той също така изисква данък върху прозоречните щори, нормиране на свещите и сигнал за събуждане, подаван от артилерийски огън.

Повече от век по-късно, през 1895 г., новозеландският астроном и естествоизпитател Джордж Хъдсън предлага същата идея от чисто егоистични съображения. Той искал допълнителната светлина през лятото да му помогне да изучава насекомите.

През 1907 г. английският строител, играч на голф и вманиачен в хорологията (измерването на времето) Уилям Уилет също предлага това, след като една сутрин пътува рано и забелязва затворените прозорци и спуснатите завеси, докато хората спят в прекрасната лятна зора.

Една година по-късно, на 1 юли 1908 г., след като местен бизнесмен на име Джон Хюитсън подава петиция до местния съвет, жителите на Порт Артър, Онтарио, Канада, получават разрешение да преместят часовниците си с един час напред, за да се радват на по-дълги и светли вечери. Скоро ги последват и други канадски градове.

По-мрачни мотиви обаче карат Германия да приеме лятно часово време на 30 април 1916 г. Увеличаването на дневната светлина през лятото осигурява по-ефективна работа на военната машина. Освен това, се намалява количеството гориво, използвано за вътрешно осветление, което увеличава доставките за армията.

През следващия месец Великобритания последва примера. Всъщност парламентът обсъжда идеята още от 1909 г., въпреки че промените са били силно оспорвани от фермерите, които са искали по-светли летни сутрини, в които да вършат работата си, вместо по-дълги и по-светли вечери. В крайна сметка през 1925 г. лятното часово време е обявено за постоянно на Острова в знак на признание на факта, че часовете на бодърстване не съвпадат със сезонната продължителност на деня.

Докога ще продължи това?

През 2018 г. Европейският съюз започна инициатива, за да се реши дали да продължи смяната на часовото време или да се остане само едно. Повечето държави заеха позиция да се спре със смяната на часовото време заради негативните отражения върху организма. Заради пандемията от коронавируса обаче, дискусиите бяха прекратени.

За да се спре със смяната на времето, страните от ЕС трябва да синхронизират избора си и да има консенсус на кое часово време ще се премине за постоянно. Редица държави по света вече са се отказали от смяната на часовото време, сред тях са Турция, Русия, Перу.

Причината за отхвърляне на промяната е, че биологичният ни часовник има нужда от адаптация и понякога това отнема по една-две седмици. През това време много хора чувстват умора, главоболие, разсеяност, отпадналост и други неприятни ефекти върху организма.

Лятното часово време тази година ще остане в сила до 24 октомври и през нощта срещу 25 октомври 2026 година се връщаме към астрономическото време, когато часовниците се превъртат отново с 1 час назад.

#смяна на часа #смяна на часовото време #астрономическо време #преминаване към лятно часово време #лятно часово време

Последвайте ни

ТОП 24

Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
1
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
2
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...
Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над Турция
3
Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над...
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка
4
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка
Тръмп: Войната срещу Иран почти приключи
5
Тръмп: Войната срещу Иран почти приключи
"Пазарите полудяват при война": Какво ще се случи с цените на горивата?
6
"Пазарите полудяват при война": Какво ще се случи с...

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
2
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
3
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
4
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
5
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
6
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...

Още от: Общество

"Майка ми правеше сухари и торби от чаршафи": Отбелязваме 83 г. от спасяването на българските евреи
"Майка ми правеше сухари и торби от чаршафи": Отбелязваме 83 г. от спасяването на българските евреи
Работник от Бургас е в тежко състояние след падане от 10 метра височина Работник от Бургас е в тежко състояние след падане от 10 метра височина
Чете се за: 00:55 мин.
Кабинетът обсъжда великденски надбавки за над 1,6 млн. пенсионери Кабинетът обсъжда великденски надбавки за над 1,6 млн. пенсионери
Чете се за: 01:35 мин.
Ново попълнение в бургаския зоопарк: Роди се бебе от вида антилопа кана Ново попълнение в бургаския зоопарк: Роди се бебе от вида антилопа кана
Чете се за: 01:07 мин.
Шанс за пълноценен живот: Трансплантираха успешно черен дроб на 39-годишна жена (СНИМКИ) Шанс за пълноценен живот: Трансплантираха успешно черен дроб на 39-годишна жена (СНИМКИ)
Чете се за: 01:20 мин.
Кои са носителите на престижната фармацевтична награда „Златен Гален“? Кои са носителите на престижната фармацевтична награда „Златен Гален“?
Чете се за: 03:22 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Извънредно заседание в НС заради горивата и кризата в Близкия изток
НА ЖИВО: Извънредно заседание в НС заради горивата и кризата в...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Кабинетът обсъжда великденски надбавки за над 1,6 млн. пенсионери Кабинетът обсъжда великденски надбавки за над 1,6 млн. пенсионери
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Тръмп заплаши Иран: Смърт, огън и ярост ще властват над страната Тръмп заплаши Иран: Смърт, огън и ярост ще властват над страната
Чете се за: 05:20 мин.
По света
Отново с час напред: На 29 март преминаваме към лятното часово време Отново с час напред: На 29 март преминаваме към лятното часово време
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Новият служебен регионален министър Николай Найденов положи клетва
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Спират движението по "Дунав мост" при Русе за 5 часа за...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Работник от Бургас е в тежко състояние след падане от 10 метра...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
МВнР: 10 българи са били изведени безопасно по суша от Катар и Кувейт
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ