Работник от Бургас е в тежко състояние след падане от 10 метра височина

Репортер: Давид Сукнаров
У нас
36-годишен работник пострада тежко при трудова злополука в Бургас. Инцидентът е станал вчера, докато мъжът и колегите му демонтирали покривни платна на хале.

Докато извършвал ремонта, по неустановени до момента причини, работникът паднал от близо 10 метра височина. В резултат на удара получил тежки наранявания. 36-годишният мъж е приет в болница с множество наранявания и с опасност за живота.

От Инспекцията по труда в Бургас казаха за БНТ, че случаят се проверява. Веднага след получаването на сигнала на място са изпратени инспектори, като първоначалният оглед е установил, че работниците не са използвали средства за обезопасяване.

Това ще провокира по-задълбочена проверка на фирмата, наела работниците, която най-вероятно ще бъде санкционирана.

#пострада #36-годишен работник #в Бургас #злополука # трудова злополука

