БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Чете се за: 01:02 мин.
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...
Чете се за: 01:37 мин.
"Галъп": Колко партии ще влязат в парламента,...
Чете се за: 03:02 мин.
Потребителската кошница запазва стойността си от 57 евро
Чете се за: 02:47 мин.
Над 100 долара за барел – петролът продължава да...
Чете се за: 01:05 мин.
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

КРИЗАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
Запази

Доналд Тръмп коментира, че Техеран е направил грешка като е избрал Моджтаба Хаменей

моджтаба хаменей новият върховен лидер иран
Снимка: БТА
Слушай новината

Иран назова официално новия си върховен лидер. Това е Моджтаба Хаменей, вторият син на убития аятолах Али Хаменей.

Новият духовен водач на Ислямската република е бил ранен. За това съобщават Евронюз, израелският вестник „Таймс оф Израел „ и базираният в Лондон канал „Иран Интернешънъл“. Те се позовават на иранската държавна телевизия.

Не се уточнява в кой момент от американско-израелските удари е бил ранен аятоляхът и какво е състоянието му.

ДоналдТръмп коментира, че Техеран е направил грешка като е избрал МоджтабаХаменей. През годините той стоеше в сянка, но за него се знае, че е близък до Революционната гвардия.

Твърди се, че е изиграл решаваща роля при потушаване на протестите през 2009 година. Има данни, че извън родината си, Моджтаба е създал огромна империя от имоти.

#Моджтаба Хаменей #кризата в Близкия изток #водач #Иран

Водещи новини

Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Черното злато и ефектът на доминото - как скокът на цената на петрола ще засегне световната икономика? Черното злато и ефектът на доминото - как скокът на цената на петрола ще засегне световната икономика?
Чете се за: 04:35 мин.
По света
Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над Турция Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над Турция
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Ивет Лалова с емоционално послание към Малена Замфирова: Най-трудните моменти ни правят по-силни Ивет Лалова с емоционално послание към Малена Замфирова: Най-трудните моменти ни правят по-силни
Чете се за: 01:22 мин.
Общество
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Политическите сили разделени за удължителния бюджет
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Полицията разкри нелегална база за производство и разпространение...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Историческо дарение: Държавният печат на Батенберг вече е в...
Чете се за: 03:35 мин.
Общество
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ