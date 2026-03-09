Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари

Иран назова официално новия си върховен лидер. Това е Моджтаба Хаменей, вторият син на убития аятолах Али Хаменей.



Новият духовен водач на Ислямската република е бил ранен. За това съобщават Евронюз, израелският вестник „Таймс оф Израел „ и базираният в Лондон канал „Иран Интернешънъл“. Те се позовават на иранската държавна телевизия.

Не се уточнява в кой момент от американско-израелските удари е бил ранен аятоляхът и какво е състоянието му.

ДоналдТръмп коментира, че Техеран е направил грешка като е избрал МоджтабаХаменей. През годините той стоеше в сянка, но за него се знае, че е близък до Революционната гвардия.

Твърди се, че е изиграл решаваща роля при потушаване на протестите през 2009 година. Има данни, че извън родината си, Моджтаба е създал огромна империя от имоти.