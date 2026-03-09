Историческо дарение: Държавният печат на Батенберг вече е в българските архиви

Дарение от ценни предмети, писма, документи и снимки на княз Александър Батенберг беше получено днес и отворено пред камерата на БНТ в Държавна Агенция "Архиви". То е първото подобно дарение с вещи на княза, което постъпва в Архивите, и е направено от съпруга на правнучката му- Михаел Грьолер. Най-ценното в дарението е държавния печат от времето, с който Александър Батенберг като глава на българската монархия е подпечатвал важните държавни документи.

Княз Александър Батенберг има две деца-Асен и Цветана фон Хартенау. И двамата обаче нямат наследници. Асен осиновява децата на съпругата си и Михаел Грьолер е съпруг на нейната правнучка. Той се свързва с директора на нашия "Дом Витгенщайн" във Виена Румяна Конева и изразява желанието си да предостави на България предмети и документи на княз Александър Батенберг. Пред камерата ни директорът на Държавна Агенция "Архиви" Михаил Груев отвори кашона с ценното дарение, който пристигна днес от Виена.

Доц. Михаил Груев, директор на ДА "Архиви": "Става дума за едно действително изключително значимо дарение, не само заради личността на княз Александър Първи, но и за разнообразния и изключително ценен характер на документите."

Безспорно най-ценното в дарението е държавният печат на княжеството както и монограма на Александър Батенберг. И още.

Доц. Михаил Груев, директор на ДА "Архиви": "Семейни и родови фотографии, които за първи път виждат бял свят, снимки от неговото участие в Руско-турската война, кореспонденция между него и вече новият княз Фердинанд."

Документите показват и че след абдикацията си княз Александър остава убеден българофил. Старае се да поддържа българския си език, кореспондира си с български държавници, но и с обикновени хора. Сред дарените документи е и телеграма от г-н Стойчов от Чирпан до княза в Грац, която доц. Груев определя като първия български документ, написан на шльокавица от телеграфиста.

Доц. Михаил Груев, директор на ДА "Архиви": "Явно, че той не владее съвсем добре латиницата и текстът има смисъл на български, но е написан на една не съвсем ясна латиница."

Князът никога не подобрява отношенията си с Русия. За доказателство Михаил Груев показва снимка от България, изпратена на Батенберг в Грац- български селяни в двора на руското консулство. Пояснителният текст сочи:

Доц. Михаил Груев, директор на ДА "Архиви": "Български гласоподаватели в кавички получават рубли, за да гласуват."

Днес доц. Груев връчи договора за дарение на директора на Централния държавен архив Снежана Петкова. А тя заведе първият за годината новопостъпил фонд в Архивите на името на княз Александър Първи Български. До този момент тук е нямало личен фонд на княза.



