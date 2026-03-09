БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...
Чете се за: 01:37 мин.
"Галъп": Колко партии ще влязат в парламента,...
Чете се за: 03:02 мин.
Потребителската кошница запазва стойността си от 57 евро
Чете се за: 02:47 мин.
Над 100 долара за барел – петролът продължава да...
Чете се за: 01:05 мин.
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Историческо дарение: Държавният печат на Батенберг вече е в българските архиви

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:35 мин.
Общество
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Дарение от ценни предмети, писма, документи и снимки на княз Александър Батенберг беше получено днес и отворено пред камерата на БНТ в Държавна Агенция "Архиви". То е първото подобно дарение с вещи на княза, което постъпва в Архивите, и е направено от съпруга на правнучката му- Михаел Грьолер. Най-ценното в дарението е държавния печат от времето, с който Александър Батенберг като глава на българската монархия е подпечатвал важните държавни документи.

Княз Александър Батенберг има две деца-Асен и Цветана фон Хартенау. И двамата обаче нямат наследници. Асен осиновява децата на съпругата си и Михаел Грьолер е съпруг на нейната правнучка. Той се свързва с директора на нашия "Дом Витгенщайн" във Виена Румяна Конева и изразява желанието си да предостави на България предмети и документи на княз Александър Батенберг. Пред камерата ни директорът на Държавна Агенция "Архиви" Михаил Груев отвори кашона с ценното дарение, който пристигна днес от Виена.

Доц. Михаил Груев, директор на ДА "Архиви": "Става дума за едно действително изключително значимо дарение, не само заради личността на княз Александър Първи, но и за разнообразния и изключително ценен характер на документите."

Безспорно най-ценното в дарението е държавният печат на княжеството както и монограма на Александър Батенберг. И още.

Доц. Михаил Груев, директор на ДА "Архиви": "Семейни и родови фотографии, които за първи път виждат бял свят, снимки от неговото участие в Руско-турската война, кореспонденция между него и вече новият княз Фердинанд."

Документите показват и че след абдикацията си княз Александър остава убеден българофил. Старае се да поддържа българския си език, кореспондира си с български държавници, но и с обикновени хора. Сред дарените документи е и телеграма от г-н Стойчов от Чирпан до княза в Грац, която доц. Груев определя като първия български документ, написан на шльокавица от телеграфиста.

Доц. Михаил Груев, директор на ДА "Архиви": "Явно, че той не владее съвсем добре латиницата и текстът има смисъл на български, но е написан на една не съвсем ясна латиница."

Князът никога не подобрява отношенията си с Русия. За доказателство Михаил Груев показва снимка от България, изпратена на Батенберг в Грац- български селяни в двора на руското консулство. Пояснителният текст сочи:

Доц. Михаил Груев, директор на ДА "Архиви": "Български гласоподаватели в кавички получават рубли, за да гласуват."

Днес доц. Груев връчи договора за дарение на директора на Централния държавен архив Снежана Петкова. А тя заведе първият за годината новопостъпил фонд в Архивите на името на княз Александър Първи Български. До този момент тук е нямало личен фонд на княза.

#ДА "Архиви" #Александър Батенберг

Последвайте ни

ТОП 24

Иран с нов върховен лидер: Кой е Моджтаба Хаменей, който пое властта в Техеран?
1
Иран с нов върховен лидер: Кой е Моджтаба Хаменей, който пое...
Над 100 долара за барел – петролът продължава да поскъпва
2
Над 100 долара за барел – петролът продължава да поскъпва
Обратно у дома: Продължава евакуацията на блокираните българи от Близкия изток
3
Обратно у дома: Продължава евакуацията на блокираните българи от...
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
4
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка
5
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка
Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над Турция
6
Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над...

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
2
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
След поредица дни с топло за сезона време - ще започне застудяване
3
След поредица дни с топло за сезона време - ще започне застудяване
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
4
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
5
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
6
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...

Още от: У нас

Шофьор на камион бе нападнат след катастрофа в Разградско
Шофьор на камион бе нападнат след катастрофа в Разградско
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка
7337
Чете се за: 04:45 мин.
Без промяна: Потребителската кошница се задържа на 57 евро Без промяна: Потребителската кошница се задържа на 57 евро
Чете се за: 04:15 мин.
Политическите сили разделени за удължителния бюджет Политическите сили разделени за удължителния бюджет
Чете се за: 01:57 мин.
Андрей Янкулов обеща защита на магистрати, говорещи за зависимости в съдебната система Андрей Янкулов обеща защита на магистрати, говорещи за зависимости в съдебната система
Чете се за: 00:52 мин.
Ивет Лалова с емоционално послание към Малена Замфирова: Най-трудните моменти ни правят по-силни Ивет Лалова с емоционално послание към Малена Замфирова: Най-трудните моменти ни правят по-силни
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Черното злато и ефектът на доминото - как скокът на цената на петрола ще засегне световната икономика?
Черното злато и ефектът на доминото - как скокът на цената на...
Чете се за: 04:35 мин.
По света
Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над Турция Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над Турция
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Ивет Лалова с емоционално послание към Малена Замфирова: Най-трудните моменти ни правят по-силни Ивет Лалова с емоционално послание към Малена Замфирова: Най-трудните моменти ни правят по-силни
Чете се за: 01:22 мин.
Общество
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Политическите сили разделени за удължителния бюджет
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Полицията разкри нелегална база за производство и разпространение...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Рафинерията в Бургас има нефт до края на март, очаква ли се...
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Без промяна: Потребителската кошница се задържа на 57 евро
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ