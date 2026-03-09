БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Слънчево и топло време в страната

След слънчевото време в по-голямата част от страната днес, и през следващите дни ще преобладава слънчево време.

През втората половина на седмицата минималните температури ще се повишават и почти навсякъде ще са положителни. Въпреки това утре сутринта ще има отрицателни стойности. Минималните температури в повечето райони ще бъдат между -3° и +2°, в София около -1°, а по Южното Черноморие и в крайните югозападни части до 6°.

В часовете преди обяд, около водните басейни и в низините видимостта ще бъде намалена, но след обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 12° и 18°, в столицата – около 13°.

Ще остане ветровито, особено в Източна България и на морския бряг, където ще духа умерен източен вятър. Температурите по крайбрежието утре ще бъдат около 8–10°. В сутрешните часове на места по Черноморието също ще се образува мъгла.

В планините утре ще е предимно слънчево с добри условия за туризъм. Ще духа умерен, а по високите части – силен вятър от изток-югоизток. Максималните температури по върховете ще останат няколко градуса под нулата.

В Европа валежи от дъжд ще започнат на Британските острови. С южен вятър топъл и влажен въздух ще се пренася на запад. Дъжд и сняг ще има в Норвегия, а валежи от дъжд ще се очакват и в много райони на Западна Европа, Германия и Италия. В северозападната част на Балканите също ще превалява, но в по-голямата част от полуострова ще бъде слънчево, а температурите ще се повишават.

До края на седмицата и у нас времето ще остане предимно слънчево, като в часовете преди обяд на места ще има мъгли. Максималните температури в повечето райони ще бъдат между 13° и 18°, по-ниски само по Черноморието – около 9–10°, където ще продължи да духа умерен източен вятър. Минималните температури ще останат около нулата, на места под нулата, но през втората половина на седмицата ще се повишат и почти навсякъде ще бъдат положителни.

