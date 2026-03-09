БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тръмп се обади на Путин да обсъдят Иран и Украйна
Американският президент Доналд Тръмп е позвънил тази вечер на руския си колега Владимир Путин, за да обсъдят текущата международна обстановка, съобщи съветникът на Кремъл Юрий Ушаков. Той определи разговора като откровен, делови и конструктивен.

Акценти в разговора са били Иран и преговорите за Украйна. Путин е изразил мнението си относно разрешаването на иранския конфликт. Той е информирал Тръмп за резултатите от разговорите си с лидерите на държавите от Персийския залив. Американският президент отново е заявил интереса си към дългосрочно уреждане на войната в Украйна.

Темата Венецуела също е била обсъдена. Разговорът е продължил почти час. Двамата лидери са изразили готовност за регулярна комуникация помежду им.

