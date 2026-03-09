БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Чете се за: 01:05 мин.
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...
Чете се за: 01:37 мин.
"Галъп": Колко партии ще влязат в парламента,...
Чете се за: 03:02 мин.
Потребителската кошница запазва стойността си от 57 евро
Чете се за: 02:47 мин.
Над 100 долара за барел – петролът продължава да...
Чете се за: 01:05 мин.
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Чете се за: 01:20 мин.

Иран е готов да сформира двустранен екип, който да разследва "обвиненията" за ирански ракетни атаки срещу Турция

Иранският президент Масуд Пезешкиан каза на турския си колега Реджеп Тайип Ердоган в телефонен разговор днес, че Техеран е готов да сформира двустранен екип, който да разследва "обвиненията" за ирански ракетни атаки срещу Турция, информираха ирански медии, цитирани от Ройтерс.

Турското министерство на националната отбрана съобщи днес за втори случай, в който балистична ракета, изстреляна от Иран и навлязла в турското въздушно пространство, е била неутрализирана от системите на НАТО в Източното Средиземноморие.

#кризата в Близкия изток #Турция #Иран #ракета

