Иран е готов да сформира двустранен екип, който да разследва "обвиненията" за ирански ракетни атаки срещу Турция

Иранският президент Масуд Пезешкиан каза на турския си колега Реджеп Тайип Ердоган в телефонен разговор днес, че Техеран е готов да сформира двустранен екип, който да разследва "обвиненията" за ирански ракетни атаки срещу Турция, информираха ирански медии, цитирани от Ройтерс.

Турското министерство на националната отбрана съобщи днес за втори случай, в който балистична ракета, изстреляна от Иран и навлязла в турското въздушно пространство, е била неутрализирана от системите на НАТО в Източното Средиземноморие.