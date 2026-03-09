Туризъм пред криза: Как военните конфликти се отразяват на бранша?

И тази година много българи са направили ранни резервации за лятна почивка в държави от Близкия изток и Северна Африка. Заради военните действия в региона обаче пътуванията към момента видимо са под

въпрос. Как конфликтът се отразява и ще се отрази на туроператори и туристи и какви са очакванията?

Георги заедно със свои познати планирали летните си почивки преди няколко дни. Той избрал да почива на българското море, а негови познати в Египет. Сега осъзнава, че е направил по-сигурния избор на дестинация за ваканция през идващото лято.

Георги, турист: „Не бих почивал там, мисля, че тези неща, които се случват, са абсурдни, още повече, че живеем в XXI век, уж мир… относно почивките, мисля, че е най-добре всички българи да си почиват в България, имам един приятел, който си отложи за Египет почивката, знам, че

няма да пътува… - Върнаха ли му парите? - Не, доколкото знам чака отговор…“

Очакванията на експертите в туристическия бранш у нас са проблемите с пътуванията до по-екзотични дестинации в Африка и Азия да бъдат решени до няколко седмици.

проф. Румен Драганов – Институт за анализи и оценки в туризма: „Става дума за два общо взето различни района – Северна Африка няма да пострада от събитията, които са тук. Имаме една стабилност по отношение на пътуванията към Египет, Тунис, Мароко и съответно по-големият проблем е там, където в момента се водят военни действия - Средният изток и Близкият изток. Но аз предполагам, че до 15 март ще имаме развитие на тази ситуацията и след 15 март ще започне възстановяването на полетите от голяма част от дестинациите, които в момента са засегнати. От 1 април нататък ние ще имаме пълно възстановяване на летателните програми.“

Въпреки прогнозите, че ситуацията в региона на Близкия изток ще се успокои, част от хората в Благоевград не биха рискували с пътувания в тази посока.

Мая, турист: „Няма да отидем, ще се откажем, дори и да имаме резервации, ще откажем резервациите.“ Атанас, турист: „Тук бих си почивал, Гърция, България, по-спокойно е!“ Радослава, турист: „Африка е добре, но Близкия е изток не знам, не бих пътувала скоро

там… по-добре Европа…“

През последната седмица туроператори отчитат ръст на резервациите за почивка в Гърция, Албания и България. Ако напрежението в Близкия изток остане, тенденцията за лятна почивка в страни на Балканите ще се запази.