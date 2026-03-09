Урсула фон дер Лайен: Европа трябва да защитава по-добре интересите си

Системите за противовъздушна отбрана на НАТО са неутрализирали ракета във въздушното пространство на Турция, изстреляна от Иран. Няма пострадали. За последната седмица това е втората ракета, унищожена в турското небе. По информация на министерството на отбраната на страната, отломките са паднали в пустеещи земи край град Газиантеп.



„Никой няма да "рони сълзи" за режима в Иран“, каза председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на годишната среща на посланиците в Брюксел.

Европа трябва да бъде подготвена по-добре да пази интересите си и да определи дали институциите й и начинът на работа пречат или помагат за вземането на важни решения, подчерта Фон дер Лайен. Според нея войната в Близкия изток ще има трайни последствия и ефектът от нея се усеща в редица сектори, като енергетика, финанси и търговия. Брюксел продължи да подкрепя Украйна и че тя ще получи заема от 90 млрд евро, беше категорична Фон дер Лайен.