Урсула фон дер Лайен: Европа трябва да защитава по-добре интересите си

Системите за противовъздушна отбрана на НАТО са неутрализирали ракета във въздушното пространство на Турция, изстреляна от Иран. Няма пострадали. За последната седмица това е втората ракета, унищожена в турското небе. По информация на министерството на отбраната на страната, отломките са паднали в пустеещи земи край град Газиантеп.
„Никой няма да "рони сълзи" за режима в Иран“, каза председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на годишната среща на посланиците в Брюксел.
Европа трябва да бъде подготвена по-добре да пази интересите си и да определи дали институциите й и начинът на работа пречат или помагат за вземането на важни решения, подчерта Фон дер Лайен. Според нея войната в Близкия изток ще има трайни последствия и ефектът от нея се усеща в редица сектори, като енергетика, финанси и търговия. Брюксел продължи да подкрепя Украйна и че тя ще получи заема от 90 млрд евро, беше категорична Фон дер Лайен.
Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: „Европа не може да продължи да бъде пазител на стария световен ред - защото този свят изчезна и няма да се върне. Винаги ще защитаваме и поддържаме системата, основана на правила, която изградихме с нашите съюзници. Но не можем да разчитаме на нея като на единствения начин за защита на нашите интереси. Трябва да сме подготвени да пазим властта си много по-решително. Например, да се противопоставяме на агресията и на чуждата намеса с всички наши инструменти, били те икономически, дипломатически, технологични или военни. Или да бъдеm много по-прагматични когато става дума да се прави бизнес по света."