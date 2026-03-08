БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
На референдум в Швейцария отхвърлиха намаляването на таксата за обществената телевизия

Швейцарското правителство вече реши да намали таксата от 335 на 300 швейцарски франка до 2029-та година

швейцария гласува референдум постепенно отказване ядрената енергия
Слушай новината

Швейцарците днес отхвърлиха на референдум предложение за намаляване на годишната такса за обществена телевизия от 335 на 200 швейцарски франка. Инициатор на промяната беше дясната Швейцарска народна партия. Според нея най-високата радио-телевизионна такса в света е твърде голям разход за домакинствата, а операторът, който включва 17 радиостанции и седем телевизионни канала на четири езика, е станал твърде раздут.

Противниците на орязването изтъкнаха, че голяма част от таксите отива за поддържането на програми на четирите езика в Швейцария. Посочиха и рискове при отразяването на международни новини. Швейцарската обществена медия има кореспонденти в ключови райони на света за специфичен поглед към събитията, съобразен с неутралитета на страната. Медията предупреди и за значително орязване на спорта в програмата.

Сузане Виле, генерален директор на радио-телевизионната корпорация на Швейцария:"Нашата организация има отговорност към Швейцария като медийна локация. Вярвам в двата стълба - обществените и частните медии. Ако орежеш единия стълб наполовина, другият не става два пъти по-голям."

Годишният бюджет на радио-телевизионната корпорация на Швейцария е един милиард 560 милиона швейцарски франка, 83 процента от средствата са от задължителните годишни такси. 13 на сто идват от реклами и спонсорство, а останалите 4 от други източници, включително федерални фондове.

Томас Матер, Швейцарска народна партия: "Не искаме да премахнем обществените радио и телевизия, но искаме да намалим таксата до разумно равнище. И така ще остават 850 милиона за качествено съдържание. Трябва обаче да посоча, че не само обществените медии осигуряват надеждна информация. Излиза, че всички частни медии са ненадеждни, намирам това за обидно."

Сред факторите, наклонили везните стана материал в немскоезичната версия на "Раша Тудей" с призив за орязване на таксата и обвинения към корпорацията в русофобия и манипулации. Материалът предизвика гняв като пряка намеса в системата за пряка демокрация.

Матиас Михел, Либерална партия: "Манипулирани сме отвън. Дезинформацията от Русия и Китай е добре известна. Нуждаем се от защитна стена и само силна обществена медия може да я гарантира."

Швейцарското правителство вече реши да намали таксата на 300 швейцарски франка до 2029-та година. На отделен референдум швейцарците подкрепиха наличието на пари в брой да залегне в Конституцията на страната.

