Нови правила при смяна на членове в съставите на СИК-вете

Подготовката за предсрочните избори на 19 април е в ход. Съставите на секционните избирателни комисии (СИК) ще станат ясни след провеждането на консултации с партиите. Заради масовата смяна на членове на СИК в няколко области на страната при последните избори, ЦИК определи специален ред, по който те ще могат да бъдат заменяни.

До 14 март местните партийни структури в Благоевград трябва да подадат имената на хората, които ще влязат в секционните избирателни комисии.

Мартин Бусаров, председател на РИК – Благоевград: "Различното е, че след като назначим съставите на секционни комисии по отделни общини няма да можем да извършваме промени стихийно, използвам думата стихийно и безразборно, както беше в предишните избори, а персоналният състав ще може да се извършва само при няколко обстоятелства – смърт на някои от членовете, при подаване на неговата оставка лично с нарочна декларация и ако междувременно някои за членовете бъде избран на длъжност, която му пречи и в положение на несъвместимост."

Участните във вота се надяват новите правила да спрат промените часове преди старта на изборния ден.

Валери Николов, председател на СИК: "На последните избори имаше наистина много смени буквално в последните минути. Със сигурност това не трябва да се случва, защото като цяло е трудно за всички, защото там сме един колектив все пак 9 човека и когато не знаеш с кого трябва да работиш не е добре." Мартин Бусаров, председател на РИК – Благоевград: "Използвам ефира да призова партиите да проверят внимателно своите списъци с членове, които ще предложат на секциите, защото няма да се правят промени в персоналния състав по желание на партиите, когато преценят, че няма да им свърши така желаната работа в изборния ден, а при строго лимитирани обстоятелства."

Проблем, според дългогодишните членове на секционните комисии, е и подготовката на предлаганите хора.

Валери Николов, председател на СИК: "Страшно много хора отиват единствено заради парите там, заради това, което ще изкарат. Общо взето дори самите партии не осъзнават, че тези хора не защитават техния интерес." Елена Стоилова, член на СИК: "Много се надявам повече млади хора да се включат, да бъдат обучени, да им отделят време за обучение, защото трябва да могат и да знаят. Самият процес е такъв, че ако самият председател е много печен той ще направи протокола, но броят комисията, членовете и ако те не знаят коя бюлетина е валидна и коя не, значи ефектът е нулев."

Промени при обучението на членовете на секционните комисии няма да има. Дали новите правила за смяната им ще сработят ще стане ясно на 19 април.