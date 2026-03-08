БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
Чете се за: 03:00 мин.
Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2...
Чете се за: 02:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Нови правила при смяна на членове в съставите на СИК-вете

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Али Мисанков
A+ A-
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Запази

Те се въвеждат след масовите смени на предишните избори

новия вот спрат безконтролните смени изборните комисии
Слушай новината

Подготовката за предсрочните избори на 19 април е в ход. Съставите на секционните избирателни комисии (СИК) ще станат ясни след провеждането на консултации с партиите. Заради масовата смяна на членове на СИК в няколко области на страната при последните избори, ЦИК определи специален ред, по който те ще могат да бъдат заменяни.

До 14 март местните партийни структури в Благоевград трябва да подадат имената на хората, които ще влязат в секционните избирателни комисии.

Мартин Бусаров, председател на РИК – Благоевград: "Различното е, че след като назначим съставите на секционни комисии по отделни общини няма да можем да извършваме промени стихийно, използвам думата стихийно и безразборно, както беше в предишните избори, а персоналният състав ще може да се извършва само при няколко обстоятелства – смърт на някои от членовете, при подаване на неговата оставка лично с нарочна декларация и ако междувременно някои за членовете бъде избран на длъжност, която му пречи и в положение на несъвместимост."

Участните във вота се надяват новите правила да спрат промените часове преди старта на изборния ден.

Валери Николов, председател на СИК: "На последните избори имаше наистина много смени буквално в последните минути. Със сигурност това не трябва да се случва, защото като цяло е трудно за всички, защото там сме един колектив все пак 9 човека и когато не знаеш с кого трябва да работиш не е добре."

Мартин Бусаров, председател на РИК – Благоевград: "Използвам ефира да призова партиите да проверят внимателно своите списъци с членове, които ще предложат на секциите, защото няма да се правят промени в персоналния състав по желание на партиите, когато преценят, че няма да им свърши така желаната работа в изборния ден, а при строго лимитирани обстоятелства."

Проблем, според дългогодишните членове на секционните комисии, е и подготовката на предлаганите хора.

Валери Николов, председател на СИК: "Страшно много хора отиват единствено заради парите там, заради това, което ще изкарат. Общо взето дори самите партии не осъзнават, че тези хора не защитават техния интерес."

Елена Стоилова, член на СИК: "Много се надявам повече млади хора да се включат, да бъдат обучени, да им отделят време за обучение, защото трябва да могат и да знаят. Самият процес е такъв, че ако самият председател е много печен той ще направи протокола, но броят комисията, членовете и ако те не знаят коя бюлетина е валидна и коя не, значи ефектът е нулев."

Промени при обучението на членовете на секционните комисии няма да има. Дали новите правила за смяната им ще сработят ще стане ясно на 19 април.

#замяна на членове #избори 2026 #СИК #правила #промени

Последвайте ни

ТОП 24

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
2
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
НА ЖИВО: Последният старт от световното първенство за младежи до 21 г.
3
НА ЖИВО: Последният старт от световното първенство за младежи до 21 г.
Иран избира нов лидер до часове?
4
Иран избира нов лидер до часове?
Риск от кибератаки в Европа заради войната в Близкия изток
5
Риск от кибератаки в Европа заради войната в Близкия изток
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
6
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
3
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
6
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...

Още от: Общество

Продължава евакуацията на българи от Близкия изток, все още има чакащи да се приберат наши сънародници
Продължава евакуацията на българи от Близкия изток, все още има чакащи да се приберат наши сънародници
КНСБ обявява протестни действия в няколко сектора КНСБ обявява протестни действия в няколко сектора
Чете се за: 02:00 мин.
Гранични полицаи изненадаха дамите с роза Гранични полицаи изненадаха дамите с роза
Чете се за: 00:30 мин.
Навръх 8 март: Подкрепа за жените в онкодиспансера в Русе Навръх 8 март: Подкрепа за жените в онкодиспансера в Русе
Чете се за: 02:35 мин.
Триумф за Никола Цолов - първа победа на българина във Формула 2 Триумф за Никола Цолов - първа победа на българина във Формула 2
Чете се за: 00:35 мин.
8132 деца у нас растат без родителска грижа 8132 деца у нас растат без родителска грижа
Чете се за: 04:20 мин.

Водещи новини

Иран е избрал нов лидер - има консенсус кой да наследи Али Хаменей, изчистват се формалностите
Иран е избрал нов лидер - има консенсус кой да наследи Али Хаменей,...
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Георги Клисурски: Удължителният бюджет трябва да бъде приет незабавно Георги Клисурски: Удължителният бюджет трябва да бъде приет незабавно
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ ще подкрепят удължителния бюджет в пленарна зала ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ ще подкрепят удължителния бюджет в пленарна зала
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2 (ВИДЕО) Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2 (ВИДЕО)
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Китай призова за край на конфликта в Близкия изток
Чете се за: 01:17 мин.
Азия
Хасан Адемов: Пенсиите са гарантирани дори при липса на редовен бюджет
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Взрив в посолството на САЩ в Осло
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ