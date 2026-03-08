БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
Карлос Насар: Има още какво да се свърши, за да се стабилизира вдигането на тежести в България

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 03:07 мин.
Спорт
Олимпийският шампион се включи на живо за предаването "Арена спорт" от лагера в Белмекен преди европейското първенство в Батуми

карлос насар свърши стабилизира вдигането тежести българия
Олимпийският шампион и спортист №1 на България за 2025 година Карлос Насар заяви, че осигуряването на участие на националния отбор на европейското първенство в Батуми е важна стъпка за стабилизирането на българските щанги. Тежкоатлетът говори в предаването "Арена спорт“ по БНТ от лагера на националния тим в Белмекен.

"Със сигурност това е една доста добра стъпка за вдигането на тежести, като имаме предвид ситуацията, в която се намираме. Но има още какво да се свърши и това, както каза господин Илиев, трябва да го направим ние – състезатели, треньори и всички във федерацията“, заяви Насар по повод подкрепата от страна на министъра на младежта и спорта Димитър Илиев.

Тежкоатлетът призна, че сътресенията около финансирането на спорта влияят негативно върху състезателите.

"Не ни влияе много добре, както се досещате, защото хвърляме огромен труд за нашите резултати, а в един момент може да не успеем да участваме на състезанията, за които се подготвяме. Още по‑лошото е, че ако клубовете останат без финансиране, няма да има развитие за спорта и много деца и таланти няма да получат шанс дори да започнат с вдигане на тежести“, каза той.

Насар подчерта, че спортът има дълбоки традиции в България и трябва да бъде съхранен.

"Искаме да оставим следи след нас, за да може България да се радва на още много успехи във вдигането на тежести, защото това е спорт с голяма история“, добави олимпийският шампион.

Той коментира и ситуацията около управлението на федерацията, като призова за по‑голяма прозрачност при разходването на средствата.

"Най‑важното е да се отчетат парите, които са изхарчени от миналата година. Това не са нечии лични средства - това са пари от Министерството на спорта, които трябва да служат за развитието на нашия спорт“, заяви Насар.

Въпреки проблемите извън залата, той сподели, че е успял да се зарадва на наградата си за Спортист №1 на България за втора поредна година.

"Тази награда ми носи много радост. За мен беше голяма емоция да се видя с толкова много спортисти и да преживея тази церемония отново. Надявам се да изпитвам това чувство още много пъти“, каза още Насар.

Българският тежкоатлет се подготвя на високопланинската база в Белмекен за предстоящото европейско първенство по вдигане на тежести в Батуми.

Вижте цялото интервю във видеото!

#"Арена спорт" #Карлос Насар

