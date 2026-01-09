Валентин Михов, Аспарух Никодимов и Весела Лечева в "Арена спорт"

В предаването "Арена спорт" тази неделя очаквайте:

Спомените си за непрежалимия Димитър Пенев споделят две знакови фигури във футбола ни. Гости в студиото ще бъдат Валентин Михов и легендата на ЦСКА Аспарук Никодимов.

По-малко от месец преди Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина ексклузивно интервю с избраната за председател на Българския Олимпийски комитет Весела Лечева.

Специално за "Арена Спорт" говори директорът развитие в Българската федерация по баскетбол Пини Гершон.

Гледайте "Арена Спорт" на 12 януари от 12:30 ч. по БНТ 1!