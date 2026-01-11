БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Весела Лечева: Стефка Костадинова и Белчо Горанов вкараха олимпийското движение в батак

Аз съм човек, който е свикнал да се бори с предизвикателства, сподели избраната за председател на БОК в ефира на "Арена спорт".

Весела Лечева
Весела Лечева смята, че Стефка Костадинова и Белчо Горанов са вкарали олимпийското движение в Батак. Председателят на Българския олимпийски комитет все още недоумява действията на бившата лекоатлетка и бившия секретар на институцията.

В предаването „Арена спорт“ по БНТ тя коментира, че в БОК се полагат усилия спортистите и треньорите да се чувстват спокойни преди Олимпийските игри в Милано и Кортина, въпреки продължаващите съдебни драми.

„Само броени дни ни делят от Игрите на 6 февруари, когато ще бъде официалното откриване. Светът ще бъде зимна олимпиада. Този път можем да кажем, че България ще участва с един от най-успешните си състави. Имаме имената в българския биатлон, сноуборда и ските. Всеки един от участниците би могъл да вземе място в Топ 6. Нека да им пожелаем този успех, но да не ги и натоварваме с много свръхочаквания, защото конкуренцията е изключително силна и са от държави от ранга на Австрия, Швейцария. Знаете те с какви условия и съоръжения разполагат. Това е дълга тема, която в последните години настоятелно обсъждаме на всички нива какво е състоянието в България. Сигурна съм, че ще могат да проявят техния талант и да постигнат върхови постижения, стига да проявят спокойствие“, убедена е тя.

Легендата в спортната стрелба смята, че спортистите ни могат да ни изненадат приятно, но не спомена от кого очаква евентуален медал.

Взимайки имената на Тервел и Малена Замфирови, Радослав Янков, Алберт Попов и Милена Тодорова, всеки един от тях би могъл да ни изненада приятно, защото те са изключително подготвени вече с опит. Миналата година имаха действително много успехи, които показват, че те работят изключително професионално, последователно и системно, така че да бъдат в най-добрата форма на тези олимпийски игри.

До момента завоюваните квоти са 19. Всички акредитации са подписани от мен и генералния секретар Данаил Димов. Делегацията е готова. Треньори, експерти и специалисти, всичко е готово. Разбира се, окончателният състав ще бъде определен след последните състезания за олимпийските игри“, добави тя.

Председател на Българския стрелкови съюз коментира за пореден път драмите, които се разиграват в БОК вече близо година.

„Аз съм човек, който е свикнал да се бори с предизвикателства. Не се притеснявам от безсънни нощи или от нещо, което изисква време и енергия да работя безотказно. Никога не съм си мислила, че ще прекарам цяла година да се боря в съдебни и битки. Не съм силна в това, не мога да проумея защо госпожа Костадинова вкара олимпийското движение в тази съдебна сага. Разбира се, никой не печели от това нещо, много ни коства като състав и екип. Все още сме извън олимпийския комитет, но в крайна сметка отговорността е изцяло в наши ръце. Работим така, че нито състезателите, нито треньорите да почувстват този батак, в който ни вкараха Белчо Горанов и Стефка Костадинова. Много ми е трудно, защото не се чувствам силна в съда – осем жалби, осем съдебни състава са на различни нива. Много ви моля, задавайте тези въпроси на господин Белчо Горанов, който съди самия себе си. Каква беше тяхната идея, какво целят, каква е им дългосрочната визия за олимпийското движение и защо поставиха на колене в олимпийското движение. Тези въпроси към тях.“

Нека 2026 година да е успешна за българския спорт, да дадем шанс на нашите атлети и талантливо поколение да постигне своите мечти и цели в най-големите състезания. Тази година е олимпийска. Има и младежка олимпиада, която предстои в Дакар“, завърши Лечева.

