Аспарух Никодимов: Димитър Пенев все едно действаше с пинсета по терена

Легендата на ЦСКА Аспарух Никодимов определи Димитър Пенев, който си отиде от този свят на 3 януари, като фуболист от световна класа. Той даде специално интервю за предаването "Арена спорт".

"Загубихме една звезда. Аз се познавам с него от юноши младша възраст. Той играеше в Локомотив, аз в Септември в София. И сме се срещали още в тези години. А след това двамата отидохме войници в ЦСКА 1964 година. И от тогава все сме били заедно, и в националния и в юношеския сме играли заедно. Той беше голяма фигура в българския футбол", започна Никодимов.

"Той беше капитан на място. Защото ръководеше с лекота отбраната, но той много често атакуваше, имаше и вкарани голове. Никога не е бил някакъв грубиян. Просто все едно с пинсета действаше. Беше много бърз, на къси разстояние трудно можеше някой да го бие. Просто беше като ракета изхвърчаше. Той играеше и халф преди това. Но Орманджиев е един умен треньор и добър. И той му намери мястото. Остави го, като либеро започна да играе и там си остана и си направи страхотна кариера", сподели той.

В периода 1979-1983 Никодимов е старши треньор на ЦСКА и печели четири поредни шампионски титли. Тогава "червените" отстраняват колоси като Нотингам и Ливърпул, а Димитър Пенев е негов помощник.

"Заедно с Пената, Стоян Йорданов, които бяха помощници, разисквахме дълго време и решавахме как да играеме с такива велики отбори. И почти цяла седмица сме заедно. То не е само тренировката, оставали сме и по-дълго време, говориме си, правиме разбори и много години изкарахме заедно по този начин", спомни си той.

Димитър Пенев не успя да доживее да види новия стадион на ЦСКА, но Академията на "червените" ще носи неговото име, обявиха от клуба.

Запитан трябва ли според него новият стадион да носи името "Димитър Пенев", Аспарух Никодимов отговори:

"Няма да е зле, защото той е дал достатъчно. Може би и други играчи има, които са дали. Но Пената за мен е номер 1."

На въпроса може ли ЦСКА в близко бъдеще, да триумфира с шампионската титла, той коментира:

"Не знам това дали ще стане така, защото отборът не е най-добрият в България. Лудогорец в момента трудно ще изпуснат, но и Левски се съживява вече, и конкуренцията става по-голяма. ЦСКА няма такъв отбор, който да наложи волята си, да се очертае като лидер, да бъде шампион, трябва да имаш и класни футболисти."

Именитият треньор смята, че Димитър Пенев е оставил завет на следващите поколения, но се съмнява, че "има кой да го вземе".

"Неговата класа беше световна. Фамилията Пеневи е футболна. Аз познавам брат му, играл съм срещу него. Любо също беше класен футболист. Фамилията Пеневи е дала много на българския футбол. Пената беше знаменосецът, другите бяха след него", каза Никодимов.

Запитан какво би казал на Любослав Пенев, Петър Хубчев и Борисов Михайлов, които имат сериозни здравословни проблеми, той заяви:

"От сърце им желая да преборят това, от което страдат. Ще им стискам палци да се оправят. Те са млади момчета, много са дали на българския футбол. И българският футбол има нужда от тях. Не е човешки, ако не подкрепиш такива хора в този момент, където се борят за живота си", завърши Никодимов.

