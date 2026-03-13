начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

Академията на Каляри започна работа с български деца и треньори

Български футбол
Директорът на школата Марко Марки провежда обучителни сесии у нас, целта е развитие на младите таланти по утвърдената методика на клуба

академията каляри започна работа български деца треньори
Академията на италианския футболен клуб Каляри стартира инициатива за развитие на млади таланти в България, като започна работа с деца и треньори по своята утвърдена методика за подготовка на футболисти.

Директорът на академията Марко Марки вече се намира в страната ни, където провежда практически занимания с деца, както и обучителни сесии за български треньори. Инициативата има за цел да сподели опита на школата и да пренесе у нас философията и стандартите на работа, утвърдени в италианския футбол.

Академията Cagliari Experience е сред авторитетните школи в Италия за развитие на млади играчи и е известна със своя систематичен и модерен подход към обучението.

"В Каляри имаме щастието вече пет талантливи български деца да се присъединят към нашата школа. Благодарение на това започнахме и съвместна работа с училище „Питагор“ и УФК Ботев София. Мога да кажа, че наистина са много добри футболисти и именно затова се спряхме на тях“, заяви Марко Марки.

Той подчерта, че клубът работи със скаути по целия свят и че изборът на младите играчи е резултат от внимателно наблюдение и анализ.

"Убеден съм, че тези деца могат да станат професионални футболисти, въпреки че са още много малки. Като цяло българските деца са много талантливи, а това идва и от културата ви - още от ранна възраст започвате да се занимавате със спорт“, добави директорът на академията.

По думите му работата в България е улеснена и от нивото на местните специалисти.

"Намерих наистина добри и подготвени треньори, но нашата цел е да им помогнем да надграждат. Новото поколение е различно и именно затова използваме иновативни методи на обучение, за да ги адаптираме към съвременния футбол“, каза още Марки.

Според него връзката между образованието и спорта е ключова за развитието на младите играчи.

"За да станеш успешен футболист, трябва да имаш и интелект. Образованието и спортът вървят ръка за ръка – дисциплината, поведението и резултатите в училище са също толкова важни“, подчерта той.

Марко Марки припомни и връзката на клуба с българския футбол чрез Кирил Десподов, който игра за Каляри между 2019 и 2021 година.

"Познавам Десподов много добре. Той е отличен футболист и може да бъде силна мотивация за българските деца да стигнат толкова далеч, колкото него“, допълни директорът на академията.

Автор: Павела Апостолова

Вижте целия репортаж във видеото!

#Футболна академия Каляри #ФК Каляри

ТОП 24

В Калифорния термометрите показаха до 35 градуса
1
В Калифорния термометрите показаха до 35 градуса
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
2
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
Георги Бобев: Малена е в начален етап на възстановяване, пътят е дълъг
3
Георги Бобев: Малена е в начален етап на възстановяване, пътят е дълъг
Цена на агнешкото от 14-16 евро прогнозира председателят на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация
4
Цена на агнешкото от 14-16 евро прогнозира председателят на...
Заради случая с частното училище край София започва проверка в цялата училищна система, каза Сергей Игнатов
5
Заради случая с частното училище край София започва проверка в...
Задържаха двама души с над 55 кг наркотици в София, сред които фентанил в рекордно количество
6
Задържаха двама души с над 55 кг наркотици в София, сред които...

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
3
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
4
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
5
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
6
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...

Още от: Спорт

Никола Пепе спаси Виляреал в добавеното време срещу Алавес
Никола Пепе спаси Виляреал в добавеното време срещу Алавес
Марсилия стигна до успех срещу Оксер с късен гол на Гуири Марсилия стигна до успех срещу Оксер с късен гол на Гуири
Чете се за: 01:47 мин.
Солиден Милър-Макинтайър, Цървена звезда спря шампиона на Евролигата (ВИДЕО) Солиден Милър-Макинтайър, Цървена звезда спря шампиона на Евролигата (ВИДЕО)
Чете се за: 04:30 мин.
Борусия Мьонхенгладбах се справи със Санкт Паули и се отдалечи от опасната зона Борусия Мьонхенгладбах се справи със Санкт Паули и се отдалечи от опасната зона
Чете се за: 01:22 мин.
Гран при на Бахрейн и Саудитска Арабия са пред отмяна заради напрежението в Близкия изток Гран при на Бахрейн и Саудитска Арабия са пред отмяна заради напрежението в Близкия изток
Чете се за: 01:47 мин.
Отборът на Александър Гицов поднесе сензация срещу Фенербахче в Турция Отборът на Александър Гицов поднесе сензация срещу Фенербахче в Турция
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Цените на горивата продължават да растат - над 1 млн. българи ще бъдат компенсирани
Цените на горивата продължават да растат - над 1 млн. българи ще...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Каква геополитическа посока ще поеме Унгария след изборите на 12 април? Каква геополитическа посока ще поеме Унгария след изборите на 12 април?
Чете се за: 16:42 мин.
По света
Русия - големият печеливш от войната в Близкия изток? Русия - големият печеливш от войната в Близкия изток?
Чете се за: 04:40 мин.
По света
Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от институциите Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от институциите
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Пентагонът: Поразено е оръжейното производство на Иран,...
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Задържаха двама души с над 55 кг наркотици в София, сред които...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Парите на държавата: Народното събрание прие удължителния бюджет на...
Чете се за: 03:40 мин.
Политика
Парламентът задължи МС да внесе закон за ратифициране на...
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
