Академията на Каляри започна работа с български деца и треньори

Академията на италианския футболен клуб Каляри стартира инициатива за развитие на млади таланти в България, като започна работа с деца и треньори по своята утвърдена методика за подготовка на футболисти.

Директорът на академията Марко Марки вече се намира в страната ни, където провежда практически занимания с деца, както и обучителни сесии за български треньори. Инициативата има за цел да сподели опита на школата и да пренесе у нас философията и стандартите на работа, утвърдени в италианския футбол.

Академията Cagliari Experience е сред авторитетните школи в Италия за развитие на млади играчи и е известна със своя систематичен и модерен подход към обучението.

"В Каляри имаме щастието вече пет талантливи български деца да се присъединят към нашата школа. Благодарение на това започнахме и съвместна работа с училище „Питагор“ и УФК Ботев София. Мога да кажа, че наистина са много добри футболисти и именно затова се спряхме на тях“, заяви Марко Марки.

Той подчерта, че клубът работи със скаути по целия свят и че изборът на младите играчи е резултат от внимателно наблюдение и анализ.

"Убеден съм, че тези деца могат да станат професионални футболисти, въпреки че са още много малки. Като цяло българските деца са много талантливи, а това идва и от културата ви - още от ранна възраст започвате да се занимавате със спорт“, добави директорът на академията.

По думите му работата в България е улеснена и от нивото на местните специалисти.

"Намерих наистина добри и подготвени треньори, но нашата цел е да им помогнем да надграждат. Новото поколение е различно и именно затова използваме иновативни методи на обучение, за да ги адаптираме към съвременния футбол“, каза още Марки.

Според него връзката между образованието и спорта е ключова за развитието на младите играчи.

"За да станеш успешен футболист, трябва да имаш и интелект. Образованието и спортът вървят ръка за ръка – дисциплината, поведението и резултатите в училище са също толкова важни“, подчерта той.

Марко Марки припомни и връзката на клуба с българския футбол чрез Кирил Десподов, който игра за Каляри между 2019 и 2021 година.

"Познавам Десподов много добре. Той е отличен футболист и може да бъде силна мотивация за българските деца да стигнат толкова далеч, колкото него“, допълни директорът на академията.

Автор: Павела Апостолова

