Казусът с незаконния град край Варна: Собствениците се готвят за протест, с който да защитят имотите си

Последните сделки в незаконния град край Варна са вписани в Агенцията по вписванията на 13 и 15 май. Това потвърждава информацията, че сделки с имоти в "Баба Алино" не са спирали да се изповядват. Ще има ли протести заради незаконния град край Варна – собствениците на имоти, които разполагат с нотариални актове, се организират, за да защитят инвестициите и домовете си.

Според кмета на Варна Благомир Коцев мотивите за отстраняването на Драгнев са фактът, че той не е изготвил докладна за съвместната проверка на Община Варна и район „Приморски“, проведена на 3 февруари. Посочва се още, че кметът не е бил информиран, че строителните инспектори не са били допуснати за проверка в незаконното строителство в местността, както и други причини, свързани със случая. Продължаваме да следим по какъв начин този незаконен комплекс е бил изграден в местността "Баба Алино".

Също така, институциите продължават проверките за това как е възможно той да съществува без необходимия контрол. Наш екип посети офис, в който са се продавали апартаменти в "Баба Алино". Прави впечатление, че името на офиса вече е променено. Към момента той не работи, но на витрините все още има оферти за продажба на жилища. Проверява се и по какъв начин в района има електрозахранване и водоснабдяване. По случая работят и двете прокуратури във Варна.

Контролните органи и министърът на земеделието Пламен Абровски са категорични, че незаконните постройки трябва да бъдат съборени. За това обаче е необходимо решение на съда. Във Варна днес с информация излязоха и от Окръжната прокуратура.

Днес стана ясно как е ставало финансирането на купувачите – главно украински граждани, които заявиха, че са ползвали кредити, за да купят къщи. Те са били финансирани от корпорацията КУБ, за да получат жилища на разсрочено плащане. Сред клиентите има и юристи, според които документите са изрядни.

Александър Александров, собственик на имот: „Има издадени удостоверения за административен адрес, което означава, че всички тези хора са отишли в полицията, регистрирали са се, полицията е потвърдила наличието на тези сгради. Отделно от Община Варна има заявено сметосъбиране за района. Глеб: „Не знам за какви документи става разговор, но да ходят тук полицаи, да плашат всички хора, това е ненормално.“ Стефан Железов, собственик на имот: „Не може държавата в момента да си затваря очите, че всичко това не е имало възможност да възникне без активното участие на държавните органи.“

Варненското звено на Държавния строителен контрол прави проверки от лятото на 2024 година. Те не контролират сградите от този нисък клас, но е установено, че районът може да се захрани с ток и вода от базите на бивши почивни станции.

инж. Кирил Москов, директор РДНСК - Варна: „Те са изградени преди 2001 г. и са законно захранени с вода. Има един трафопост, и оттам нататък вече присъединяванията или монтирането на някакви измервателни уреди, те не са легални по смисъл на тяхното предназначение.“

От Окръжната прокуратура във Варна потвърдиха, че случаят „Баба Алино” се разследва активно, но при този тип икономически престъпления събирането на доказателства отнема повече време.

Радослав Лазаров, говорител на Окръжна прокуратура, Варна: „Водят се няколко наказателни производства и в първия момент, в което и да е разследване, позволи да дадем публична информация, ще го сторим своевременно.“

Важна част от доказателствата е хронологията на събитията. По данни на Земеделското министерство сигнали за сеч и строителство има от октомври 2023 година.

Пламен Абровски, министър на земеделието и храните: „Загубите като дървесина не са много големи. Загубите за природата, обаче, са огромни.“

Според Абровски реакцията на институциите във Варна е забавена.

