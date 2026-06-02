Най-малко 9 загинали и десетки ранени след масирана руска атака срещу Украйна

Най-малко 9 загинали и десетки ранени при масирана руска атака срещу Украйна тази нощ. Киев беше главната мишена.

Украйинската столица е била атакувана с дронове и ракети. Съобщава се за пожари в две високи жилищни сгради. Според кмета на града Виталий Кличко, много е вероятно в сградата да има затрупани хора. Заради масираните удари жителите на Киев прекараха нощта в бомбоубежища.

Миналата седмица Москва съобщи, че ще нанесе масирани атаки срещу обекти в украинската столица и призова чужденците да напуснат града.