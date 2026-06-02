ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Тръмп постигна ново примирие между Израел и шиитската групировка Хизбула

Биляна Бонева
Американският президент Доналд Тръмп постигна ново примирие между Израел и шиитската групировка Хизбула. След като израелският премиер Бенямин Нетаняху заплаши, че ще атакуват райони на ливанската столица, Иран обяви, че ще се оттегли от преговорите със Съединените щати.

Тръмп съобщи, че е провел телефонни разговори с Израел и представители на Хизбула и ги е убедил да не се атакуват взаимно. Източници на Аксиос твърдят, че в разговора Тръмп нарекъл израелския премиер Бенямин Нетаняху "луд". И му напомнил, че е щял да бъде в затвора, ако не е бил той.

Американският президент съобщи, че продължават и преговорите с Иран, и че още тази седмица може да бъде постигнато споразумение. По-рано Техеран предупреди, че замразява преговорите със Съединените щати заради израелската операция в Ливан. Иранската революционна гвардия дори заплаши с откриването на нови фронтове и затварянето на протока Баб ал Мандеб в Червено море.

#Доналд Тръмп #нарушаване на примирието #Ливан #удари #Израел

