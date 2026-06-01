Доналд Тръмп договори примирие в Ливан

Тръмп съобщи, че е договорил прекратяване на огъня в Ливан с израелския премиер Бенямин Нетаняху и ръководството на радикалното движение „Хизбула“.

По-рано Иран замрази мирните преговори със САЩ в знак на протест срещу израелската офанзива в Ливан.

Иран обяви, че прекратяването на огъня в Ливан остава ключово условие за споразумение със Съединените щати за край на войната в Близкия изток. Тази сутрин израелският премиер Бенямин Нетаняху отново нареди удари срещу южно предградие на Бейрут, крепост на Хизбула.

Местните жители започнаха да се евакуират от района. От своя страна радикалното шиитско движение потвърди,че продължава да обстрелва израелските сили около крепостта Бофор в Южен Ливан.