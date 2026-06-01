Възстановиха Детската асамблея "Знаме на мира" (СНИМКИ)

Детската асамблея "Знаме на мира" беше възстановена. Отличени бяха млади българи с високи постижения в областта на изкуството, спорта и културата.

Повече от 70 талантливи младежи са отличени тази година – Никола Цолов, Малена и Тервел Замфирови, Ружди Ружди, Карлос Насар и много други. Плакети с имената на всички отличени вече са поставени на стена на монумента “Камбаните”.

Те получиха и грамоти за успехите си, с които са допринесли за международната слава на България. Сред официалните гости беше и министърът на културата Евтим Милошев, който връчи част от отличията. Новата камбана, дарена от Светия Синод беше осветена от Негово Преосвещенство епископ Герасим.

Евгения Живкова – председател на фондация "Людмила Живкова – Знаме на мира": "Идеята е децата днес да призоват всички политици, всички религиозни лидери, всички общественици за мир на планетата, защото децата са най-важното нещо."

Тервел Замфиров: "Ние като спортисти се стремим да бъдем пример за децата. Искаме да им покажем здравословния начин на живот, че спорта учи на дисциплина, изгражда характер. Това е добър пример и нещо към което да се стремят."

