Според Тръмп Иран иска сделка, Техеран обаче обвинява САЩ, че нарушават примирието

САЩ и Иран отново си размениха удари. Според президента Доналд Тръмп Техеран иска сделка. От Техеран заявиха, че Вашингтон продължава да нарушава временното примирие. Кувейт, в който са разположени американски военни бази, заяви, че е отразил атака с дронове и ракети. Ескалира ли напрежението за пореден път през последните седмици?

Съединените щати нанесоха удари по радари и контролни станции за дронове на иранска територия. Операцията е в отговор на свалянето на американски дрон. Иранската революционна гвардия е поразила американска военна база без да уточнява къде е. Американският президент Доналд Тръмп е поискал промени по сделката с Иран, за която има принципно съгласие. Според Си Би Ес Тръмп иска преразглеждане на частта за Ормузкия проток и за обогатения уран. В публикация в социалната си мрежа Тръмп се оплака, че трудно се водят преговори под натиск и на демократи, и на републиканци.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Иран наистина иска да сключи сделка и тя ще бъде добра за САЩ и тези, които са с нас. Но не разбират ли демократите и някои републиканци, които явно не са патриоти, че за мен е МНОГО по-трудно да си върша работата, както трябва и да преговарям, когато политическите номера са на невиждани нива..."

Според Иран САЩ продължават да нарушават примирието. От там заявиха, че към момента разговори за иранската ядрена програма не се водят.

Есмаил Багаи, говорител на МВнР на Иран: "Настояваме за примирие в Ливан, като съществено условие за каквото и да било споразумение за край на войната. Съединените щати също нарушават примирието. Това се случи и тази сутрин, ще предприемем всякакви мерки, които смятаме за необходими за защита на националната сигурност на Иран."

В края на миналата седмица от администрацията на Тръмп заявиха, че се работи по финално споразумение за удължаване на примирието с Иран. Според американски медии то трябва да бъде удължено с 60 дни, да бъде отворен Ормуз, включва и рамка за начало на преговори по иранската ядрена програма.