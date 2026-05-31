Иран заяви, че ядреният въпрос не фигурира в рамката за споразумение със САЩ

Иран заяви, че ядреният въпрос не фигурира в рамката за споразумение със Съединените щати. На този етап нашият приоритет е край на войната, обяви Техеран и подчерта, че дискусиите продължават, но още няма споразумение.

Според изразената позиция управлението на Ормузкия проток ще бъде определено от Иран и Оман. По-рано американски представители казаха, че Иран и Съединените щати са постигнали съгласие по рамка за споразумение, което предвижда удължаване на примирието с 60 дни.

Тръмп обяви, че се съвещава с екипа си по окончателно становище. Срещата е приключила, но според „Ню Йорк Таймс“ президентът още не е взел решение. Според Тръмп Техеран трябва да позволи на Съединените щати да унищожат запасите му от обогатен уран и да разминира и отвори Ормузкия проток.

Казахстан е изразил готовност да приеме иранския уран, съобщи МААЕ.