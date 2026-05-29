Тръмп взема окончателното решение за Иран

Доналд Тръмп обяви, че взема окончателното решение за сделка с Иран. В социалната си мрежа той написа, че Иран трябва да се съгласи никога да не притежава ядрени оръжия и да отвори Ормузкия проток. Все още не е ясно дали Техеран е приел споразумението. Главният преговарящ за Иран заяви, че ще „се доверят единствено на действията, а не на думите на Вашингтон".

Близо, по-близо и все по-близо. Градацията на дипломатическите послания за разрешаване на войната в Иран от последните дни вкара доза оптимизъм. Проектоспоразумението вече е на бюрото на американския президент Доналд Тръмп. По-рано вицепрезидентът на Съединените щати Джей Ди Ванс потвърди, че има "значителен напредък" за сключване на споразумение.

Джей Ди Ванс, вицепрезидент на САЩ: „Преговаряме по някои формулировки. Постигнахме голям напредък. Иранците искат сделка и искат да отворят Ормузкия проток. Според нас, засега те преговарят добросъвестно и постигаме напредък.“

Голямата спорна тема остава ядрената програма на Иран.

Джей Ди Ванс, вицепрезидент на САЩ: „Вече унищожихме конвенционалните им военни средства и сме в позиция, в която бихме могли значително да намалим ядрената им програма, не само по време на мандата на този президент, но и в дългосрочен план. Все още не сме стигнали до там, но сме много близо.“

Ако споразумението бъде постигнато, примирието ще бъде удължено с 60 дни. През това време Иран трябва да отвори Ормузкия проток, Съединените щати да вдигнат блокадата и да започнат разговори за отблокиране на иранските активи. Техеран е много по-сдържан в коментарите си.

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че сделката зависи от „исканията на Съединените щати". По-рано иранската агенция „Тасним“ съобщи, че споразумението все още не е финализирано, и че преди няколко дни е претърпяло промени. Пакистан, който посредничи между Съединените щати и Иран изпрати външния си министър във Вашингтон за разговор с държавния секретар Марко Рубио. А пакистанските медии вече съобщават, че споразумението ще бъде подписано в Исламабад.



