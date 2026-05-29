Румен Радев: Европейската комисия ще започне процедура по прекомерен дефицит срещу България

Не можем да отговорим положително за дълъг престой на американските военни самолети на летище София, заяви премиерът

Снимка: Министерски съвет
Европейската комисия ще започне процедура по прекомерен дефицит срещу България, заяви Румен Радев на брифинг в Министерския съвет.

Румен Радев, премиер на България: "На 3 юни ЕК ще излезе с доклад, с който ще започне процедура по прекомерен дефицит срещу България. Това означава, че нашият дефицит е доста над 3% и ще ни бъде наложен мониторинг и евентуални санкции. По техни данни дефицитът за миналата година е бил над 3%, а тази година ще бъде още по-голям."

Радев коментира успеха на никола Веселинов, който спечели най-престижния световен конкурс в областта на науката и инженерните специалности.

Румен Радев, премиер на България: "Свидетели сме на динамични събития през последните дни, но най-важното е успехите на младите хора. Преди малко приех Никола Веселинов, ученик от Софийската математическа гимназия, който грабна първото място в най-престижния световен конкурс в областта на науката и инженерните специалности. Това е един огромен успех за България, който ни дава надежда за бъдещето на нашата страна. Наш дълг е да създадем условия младите българи да развиват таланта си в България."

По отношение на отмяната на визи на българските граждани за САЩ премиерът заяви:

Румен Радев, премиер на България: "При разговора с президента на САЩ поисках отпадане на визите за български граждани – до момента няма положителен отговор. Не можем да отговорим положително за дълъг престой на военните самолети на летище София. Удължаваме престоя до края на месец юни, за да дадем възможност на нашите съюзници да препланират своите действия и да намерят друга локация."

Радев коментира и Плана за възстановяване и устойчивост и подчерта, че България ще вземе авансово 370 милиона евро.

Румен Радев, премиер на България: "На нас беше оставена най-сложната част от Плана за възстановяване и устойчивост. Отблокирани са 370 милиона и те са дадени предварително в аванс заради доверието в новото правителство и експедитивните действия по разглеждането на антикорупционната комисия и главния прокурор."

Радев заяви, че Европейската комисия ще даде положителна оценка на проекта за язовир „Яденица“ и очаква кметовете на Стара Загора, Перник и Кюстендил.

Румен Радев, премиер на България: "ЕК ще даде положителна оценка на язовир „Яденица“, което отваря пътя за строителство с 50% и повече евро участие и по-голям енергиен капацитет за тази важна електроцентрала. ЕК е готова да отпусне средствата, ако ние заработим с по-големи темпове и затова каня кметовете на Стара Загора, Перник и Кюстендил, за да чуем техните идеи, готовност и да направим така, че парите да стигнат до хората."

Очаква се следващата седмица в България да пристигне и гръцкият премиер за разговори по отношение на трансгранични проекти.

Румен Радев, премиер на България: "С Фон дер Лайен договорихме, че ако ние заедно с Гърция и Румъния представим по-мащабни и смели проекти по трансгранични проекти, особено по инфраструктурата, средства ще бъдат намерени. Очаквам следващата седмица гръцкия премиер."

#брифинг на министерски съвет #премиерът Румен Радев #ЕК #дефицит

