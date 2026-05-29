МВнР: България категорично осъжда инцидента в Галац, причинен от руски въоръжен дрон

България категорично осъжда инцидента, станал рано тази сутрин в Галац, Румъния, причинен от руски въоръжен дрон. Това написаха от Министерството на външните работи (МВнР) в социалната мрежа „Екс“.

Подобни безотговорни действия, които застрашават европейската сигурност, са недопустими. България изразява пълната си солидарност с Румъния, допълват от външното министерство.

Руски дрон е навлязъл във въздушното пространство на Румъния и се е разбил на покрива на жилищен блок в югоизточния град Галац, което е предизвикало пожар, съобщи тази сутрин в изявление румънското министерство на националната отбрана, цитирано от Ройтерс.

Дронът е ударил жилищна сграда в града. Тя е претърпяла сериозни щети, двама души са получили леки наранявания, а 72 са били евакуирани.