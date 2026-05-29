Китайски учени са получили влакна от лунна почва за изграждане на инфраструктура на лунната повърхност

Китайски изследователи са произвели влакна от лунна почва и са ги изпратили до космическата станция „Тянгун“ на борда на товарния кораб „Тянчжоу-10“ по-рано този месец, съобщи Синхуа.

Според изследователите, влакната от лунна почва биха могли да бъдат вплитани в гъвкави конструктивни материали, които да повишават здравината на бетон, произведен от лунна почва, и да служат като арматура при изграждането на бъдещи лунни бази.

Очаква се експерименталните проби от влакна да бъдат подложени на изпитания в реална космическа среда, за да бъде проверена способността им да издържат на суровите условия в Космоса. Те ще бъдат поставени на външна платформа на космическия апарат, където ще бъдат изложени на вакуум, интензивна радиация и екстремни температурни колебания.

Фибрите от лунна почва са изготвени от изследователи от Колежа за космически материали и инженеринг на Университета Дунхуа в източния китайски град Шанхай. Те са загрели лунната почва до разтопено състояние, след което са я изтеглили под формата на фибри.

Химическият и минералният състав на лунната почва е сходен с този на базалта, който съдържа разнообразни елементи. Фибри, изработени от базалт, се използват широко в производството на високотехнологично оборудване.

Макар че не е трудно да се произведе симулирана лунна почва на основата на този състав, истинското предизвикателство е да бъде пресъздадена лунната среда на Земята.

През 2020 г. китайската мисия „Чан'ъ-5“ (Chang'e-5) донесе проби от лунна почва. Оттогава изследователите са използвали 0,5 грама от нея за успешното производство на влакно с приблизителна дължина от три метра с дебелината на човешки косъм, съобщава вестник People's Daily.

Предвид изключително високата цена на транспорта от Земята до Луната, изграждането на бъдещите лунни станции ще трябва да разчита на ресурси на място.

В момента производството на влакна от лунна почва е на етап проверка, като практическото им приложение все още е далеч, се посочва в материала.