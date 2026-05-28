САЩ и Иран са постигнали сделка

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Проектоспоразумението чака подписа на Тръмп?

Съединените щати и Иран са постигнали споразумение за 60-дневен меморандум, който ще удължи примирието. Това съобщава Axios като твърди, че е необходимо единствено одобрението на президента Доналд Тръмп. През изминалата нощ напрежението между Вашингтон и Техеран отново ескалира. Двете страни си размениха удари, като американското Централно командване обвини Техеран в нарушаване на примирието. На другия фронт - Израел нанесе удари срещу шийтската групировка Хизбула в Ливан. Съобщава се за най-малко 14 загинали.

Удари и контраудари - за втори път за последните 3 дни крехкото примирие между Техеран и Вашингтон беше подложено на изпитание. Източници близки до администрацията на Тръмп, обаче, твърдят, че има ново проекто споразумение. То предвижда 60 дневен меморандум за разбирателство, по време на който да бъде отворен Орумзкия проток, да се вдигне американската блокада и да започне обсъждане на отблокирането на иранските активи. За да се ускорят дипломатическите усилия - утре за Вашингтон ще пътува пакистанският външен министър


Доналд Тръмп, президент на САЩ: „В момента ми се струва, че просто искат да сключат сделка. Искат го. Не мисля, че имат друг избор.“

На военната сцена, обаче, напрежението ескалира през нощта. От американското Централно командване обявиха, че са свалили 4 ирански дрона и са нанесли удари по контролна наземна станция в иранския пристанищен град Бандар Абас, откъдето се подготвяло изстрелването на друг дрон. Съединените щати определиха операцията като "самоотбрана", а поведението на Иран като "фрапиращо нарушение на примирието". Версията на Иран, обаче, е друга. По иранската държавна телевизия беше прочетено посланието на аятолах Моджтаба Хаменей.

- „След наложената война, икономическия натиск и политическата и пропагандна обсада, тайният план на врага е да създаде разделения и разпад, за да компенсира военните поражения и да постави нацията на колене.“

От Революционната гвардия съобщиха, че дроновете са били насочени срещу кораби, които се опитвали да преминат Ормузкия проток. Като ответен удар Техеран атакува американска военна база в Кувейт, откъдето Иран твърди, че е извършена американската операция.

