Депутатите приеха окончателно правилника за работа на Народното събрание

Повече от 11 часа отне на депутатите да приемат окончателно правилника си за работа. В 128 страници е описана подробно дейността на Народното събрание. Сред най-спорните моменти спрямо досега действащия правилник е отмяна на правото в деня на опозицията да се изслушват министри.

Намалява се времето за изказване, както и времето за запознаване със законопроектите на депутатите. Временни комисии ще бъдат създавани само с гласовете на 48 депутати. Така освен управляващите от "Прогресивна България", другите партии ще трябва да обединяват усилия, за да създават временни комисии.

Сред промените в правилника е и отпадането на правилото Народното събрание да не заседава по време на предизборна кампания.

Депутатите приеха също така изискването главният секретар на народното събрание да е завършил "право" да отпадне, вместо това той може да бъде магистър по неназована специалност. Според приетият правилник, Народното събрание ще има 24 постоянни комисии:

1. Комисия по бюджет и финанси;

2. Комисия по правни въпроси;

3. Комисия по икономическа политика, инвестиции и индустрия;

4. Комисия по енергетика;

5. Комисия по регионална политика, благоустройство и местно

самоуправление;

6. Комисия по външна политика;

7. Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските

фондове;

8. Комисия по отбрана;

9. Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред;

10. Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и

използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните

по Закона за електронните съобщения;

11. Комисия по земеделието, храните и горите;

12. Комисия по труда, демографската и социалната политика;

13. Комисия по образованието и науката;

14. Комисия по въпросите на младежта и спорта;

15. Комисия по здравеопазването;

16. Комисия по околната среда и водите;

17. Комисия по транспорт и съобщения;

18. Комисия по иновациите и дигиталната трансформация;

19. Комисия по културата и медиите;

20. Комисия за прякото участие на гражданите и взаимодействието c

гражданското общество;

21. Комисия по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на

гражданите;

22. Комисия по политиките за българите извън страната;

23. Комисия по превенция и противодействие на корупцията;

24. Комисия по туризъм.

След като бъдат създадени Комисията по бюджет и финанси и Комисията по правни въпроси, те ще продължат действията и работата на сега съществуващите временни комисии със същите наименования. Решенията на временните комисии ще се считат за решения на постоянните, които ще ги заменят.

Сред спорните въпроси по време на обсъждане на правилника беше дали депутатите могат да изискват от местната и държавна власт и държавните предприятия, освен информация, също така и документи. Според новия правилник, отпада предоставянето на документи, което според опозицията може да ограничи информираността на депутатите.