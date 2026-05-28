БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
БНТ 3 излъчва на живо многобоя и финалите на европейското...
Чете се за: 01:30 мин.
Вейпове, бонбони и близалки с дрога: Митниците разкриха...
Чете се за: 02:55 мин.
Кметът на Кърджали след разпита в полицията: Не съм...
Чете се за: 00:55 мин.
"Маркет линкс": 3 от 4 българи искат работещо...
Чете се за: 05:52 мин.
СОС гласува изграждането на 75-метровата сграда в...
Чете се за: 01:47 мин.
Демерджиев за ареста на кмета на Кърджали: Касае се за...
Чете се за: 02:40 мин.
Арестуваха кмета на Кърджали Ерол Мюмюн (ВИДЕО)
Чете се за: 02:40 мин.
„Тренд“: Кабинетът стартира с 45% одобрение
Чете се за: 03:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Депутатите приеха окончателно правилника за работа на Народното събрание

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Запази
Слушай новината

Повече от 11 часа отне на депутатите да приемат окончателно правилника си за работа. В 128 страници е описана подробно дейността на Народното събрание. Сред най-спорните моменти спрямо досега действащия правилник е отмяна на правото в деня на опозицията да се изслушват министри.

Намалява се времето за изказване, както и времето за запознаване със законопроектите на депутатите. Временни комисии ще бъдат създавани само с гласовете на 48 депутати. Така освен управляващите от "Прогресивна България", другите партии ще трябва да обединяват усилия, за да създават временни комисии.

Сред промените в правилника е и отпадането на правилото Народното събрание да не заседава по време на предизборна кампания.

Депутатите приеха също така изискването главният секретар на народното събрание да е завършил "право" да отпадне, вместо това той може да бъде магистър по неназована специалност. Според приетият правилник, Народното събрание ще има 24 постоянни комисии:

1. Комисия по бюджет и финанси;
2. Комисия по правни въпроси;
3. Комисия по икономическа политика, инвестиции и индустрия;
4. Комисия по енергетика;
5. Комисия по регионална политика, благоустройство и местно
самоуправление;
6. Комисия по външна политика;
7. Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските
фондове;
8. Комисия по отбрана;
9. Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред;
10. Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и
използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните
по Закона за електронните съобщения;
11. Комисия по земеделието, храните и горите;
12. Комисия по труда, демографската и социалната политика;
13. Комисия по образованието и науката;
14. Комисия по въпросите на младежта и спорта;
15. Комисия по здравеопазването;
16. Комисия по околната среда и водите;
17. Комисия по транспорт и съобщения;
18. Комисия по иновациите и дигиталната трансформация;
19. Комисия по културата и медиите;
20. Комисия за прякото участие на гражданите и взаимодействието c
гражданското общество;
21. Комисия по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на
гражданите;
22. Комисия по политиките за българите извън страната;
23. Комисия по превенция и противодействие на корупцията;
24. Комисия по туризъм.

След като бъдат създадени Комисията по бюджет и финанси и Комисията по правни въпроси, те ще продължат действията и работата на сега съществуващите временни комисии със същите наименования. Решенията на временните комисии ще се считат за решения на постоянните, които ще ги заменят.

Сред спорните въпроси по време на обсъждане на правилника беше дали депутатите могат да изискват от местната и държавна власт и държавните предприятия, освен информация, също така и документи. Според новия правилник, отпада предоставянето на документи, което според опозицията може да ограничи информираността на депутатите.

#52-ро Народно събрание #правилник #приемане #комисии

Последвайте ни

ТОП 24

Демерджиев за ареста на кмета на Кърджали: Касае се за съмнение за извършено длъжностно престъпление по обществена поръчка
1
Демерджиев за ареста на кмета на Кърджали: Касае се за съмнение за...
Арестуваха кмета на Кърджали Ерол Мюмюн (ВИДЕО)
2
Арестуваха кмета на Кърджали Ерол Мюмюн (ВИДЕО)
Гледайте многобоя и финалите на европейското първенство по художествена гимнастика пряко по БНТ 3
3
Гледайте многобоя и финалите на европейското първенство по...
След трагедията в Благоевград: Ученичка разказва, че достъпът до наркотици става все по-лесен
4
След трагедията в Благоевград: Ученичка разказва, че достъпът до...
СОС гласува изграждането на 75-метровата сграда в столичния квартал "Младост"
5
СОС гласува изграждането на 75-метровата сграда в столичния квартал...
Удар срещу бракониерите в Бургаско: откриха близо километър незаконни мрежи в езерото „Вая“
6
Удар срещу бракониерите в Бургаско: откриха близо километър...

Най-четени

Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
1
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
3
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
4
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
5
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас
6
24 май е обявен за „Ден на българското културно...

Още от: Политика

Иван Демерджиев: Никой не стои над закона, законите са за всички
Иван Демерджиев: Никой не стои над закона, законите са за всички
Илияна Йотова се срещна със стажанти в Администрацията на президента Илияна Йотова се срещна със стажанти в Администрацията на президента
Чете се за: 03:15 мин.
Делян Пеевски за разпита на кмета на Кърджали: Огромен скандал и полицейско насилие Делян Пеевски за разпита на кмета на Кърджали: Огромен скандал и полицейско насилие
Чете се за: 02:02 мин.
Министър Абровски проведе среща с директорите на шестте държавни горски предприятия Министър Абровски проведе среща с директорите на шестте държавни горски предприятия
Чете се за: 01:15 мин.
Приоритетите в управлението на публичните финанси обсъдиха Гълъб Донев и Мартин Макдауъл Приоритетите в управлението на публичните финанси обсъдиха Гълъб Донев и Мартин Макдауъл
Чете се за: 01:22 мин.
Благомир Коцев: Всички институции са замесени и активно подпомагат схемата "Баба Алено" да се случи Благомир Коцев: Всички институции са замесени и активно подпомагат схемата "Баба Алено" да се случи
Чете се за: 01:57 мин.

Водещи новини

ЕК размрази 370 млн. евро по ПВУ, спрени заради реформата на антикорупционния орган и функциите на главния прокурор
ЕК размрази 370 млн. евро по ПВУ, спрени заради реформата на...
Чете се за: 04:30 мин.
По света
Иван Демерджиев: Никой не стои над закона, законите са за всички Иван Демерджиев: Никой не стои над закона, законите са за всички
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Разпит на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн доведе до политически престрелки Разпит на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн доведе до политически престрелки
Чете се за: 06:30 мин.
У нас
Делян Пеевски за разпита на кмета на Кърджали: Огромен скандал и полицейско насилие Делян Пеевски за разпита на кмета на Кърджали: Огромен скандал и полицейско насилие
Чете се за: 02:02 мин.
Политика
Благомир Коцев: Скоро ще бъде издаден акт за разрушаване на...
Чете се за: 06:10 мин.
У нас
Вейпове, бонбони и близалки с дрога: Митниците разкриха схема за...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Съдът в Благоевград: Правосъдието се основава на доказателства, а...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Съдът отстрани от длъжност кмета на Лом
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ