Какви са рисковете от употреба на дизайнерска дрога?

Мая Димитрова от Мая Димитрова
Увеличават се случаите на тежки психози сред младежите

Увеличават се случаите на тежки психози сред младежите след употреба на новите дизайнерски дроги. Особен риск крие злоупотреба със синтетичен фентанил. Държавната агенция за закрила на детето организира срещи между ученици и медици от Военномедицинска академия, за да повиши знанието колко тежки могат да бъдат последствията от употребата на наркотици. Достъпът до наркотици за учениците е лесен и в столицата, и в малкото градче.

Йоана Петкова - 11 клас, гр. Казанлък, Съвет на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето: „Има хора, с които се познавам от първи клас, загубили сме контакт, виждам ги след години - тя никога не е била толкова слаба и някой ми казва, да, тя започна да употребява.“

Преди повече от година държавата забрани продажбата на райски газ на физически лица.

Доц. Стефка Мантарова - началник на Клиника по нервни болести към ВМА: „По данни на дъщеря ми свободно можеш да си закупиш райски газ във всяко едно нощно заведение.“

Дори еднократна употреба на някой от новите синтетични наркотици може необратимо да отключи тежка психоза, параноя, шизофрения - заболявания, които иначе не биха се развили.

Доц. Стефка Мантарова - началник Клиника по нервни болести към ВМА: „Имахме няколко млади хора, които завършиха фатално с кома и смърт след употреба на фентанил и дизайнерска дрога с неясен произход и състав. И много често имаме пациенти след употреба на райски газ с тежка полиневропатия на крайниците, като двама от пациентите ни не можеха да ходят.“

От десетилетия нерешен остава въпросът къде се лекуват непълнолетните зависими.

Доц. Людмила Нейкова - началник на катедра "Токсикология" към ВМА: „Държава няма такава пътека, единствено в психиатрична клиника, където може да има такова лечение, но местата са изключително ограничени, единици могат да стигнат до държавно психиатрично заведение.“

Психолози и педагози отговарят денонощно на въпроси за наркотиците на националната телефонна линия за деца 116 111. Отскоро има и онлайн приложение.

