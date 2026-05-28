Арестуваха кмета на Кърджали Ерол Мюмюн
„Тренд“: Кабинетът стартира с 45% одобрение

Ръст на оптимизма след парламентарните избори. 52-рото Народно събрание започва работа със значително по-високо доверие спрямо предходния парламент. Кабинетът на Румен Радев стартира с 45% положително отношение. Президентската институция запазва най-висок рейтинг. Това сочи проучване на "Тренд" по поръчка на "24 часа".

Промяната на политическата ситуация в страната, вследствие на изборите от 19 април, води до ръст в положителните нагласи за бъдещето на България – делът на оптимистите нараства с 5% спрямо предходния месец и достига 52%, докато 36% изразяват песимизъм.

52-рото Народно събрание започва своята работа със значително по-високо обществено доверие спрямо предходния парламент. Положителното отношение към работата му нараства значително – от 10% през април до 31% през настоящия месец.

Близо половината (48%) оценяват работата на президентската институция положително, а 33% отрицателно, като президентът също добавя 8 процентни пункта позитивни оценки спрямо предишния месец, отново свързано с новата политическа ситуация в страната. Одобрението не е концентрирано сред определени избиратели, а в различна степен обхваща електората на всички парламентарно представени сили. Най-висока оценка за президента се регистрира сред избирателите на „Прогресивна България“ – близо девет от десет. Положителна оценка дават още четири от десет гласуващи за ДПС и ПП, около една трета от избирателите на ДБ, както и една четвърт от симпатизантите на ГЕРБ и „Възраждане“.

Проведените на 19 април парламентарни избори се оценяват като честни от мнозинството българи (51%), докато 21% смятат, че са били нечестни. Съпоставката с предходните парламентарни избори през октомври 2024 г. показва по-позитивна оценка за организацията и провеждането на вота – 54% смятат, че изборите през април са били проведени по-честно, 22% не виждат разлика, а едва 6% са на мнение, че са били по-нечестни от предходните.

Подобряват се очакванията за икономическото положение в страната. Докато през април 18% очакват подобрение в следващата една година, през май делът на оптимистите нараства до 27%. Респективно, песимистичните нагласи намаляват – от 40% през април до 28% през настоящия месец.

Сходна динамика се наблюдава и по отношение на личното благосъстояние. Една четвърт от българите (25%) очакват подобрение на жизнения си стандарт през следващата година – с 6% повече спрямо април. Делът на очакващите влошаване намалява до 27% при 34% месец по-рано.

