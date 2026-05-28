Болницата в Трявна след наводнението: Кога и как ще се върне към нормалната работа?

След поредицата от силни валежи в края на миналата седмица, сериозни щети са нанесени и по покрива на многопрофилната болница в Трявна. Течове има в много от помещенията на сградата. Ръководството на болницата и Общината търсят спешно решение на проблема, за да подсигурят медицинския персонал и пациентите.

Медицинският персонал описва ежедневието в болницата като изключително трудно след щетите от лошото време

„Трудно. Не е приятно. Няма избор. Трябва ремонт да се направи“, разказа служител в лечебното заведение.

По думите на служителите в болницата проблемите са започнали след силните дъждове и градушката.

„Явно има големи повреди по покрива и има течове в отделенията, особено на високите етажи“, разказа друг служител.

Заради течовете част от стаите не се използват, а работата е силно затруднена.

„Стаите, които са наводнени, не се използват в момента. Друга реорганизация просто няма какво да се направи.“

Медицинският персоналът е принуден да извършва и дейности по почистване, да събира водата с кофи.

Общинският съветник Костадин Браников, обясни, че проблемът е известен от години, но ескалира след последните щети.

„Имахме право на 15 милиона да ги разпределим за важни обекти за Трявна. Един от тях решихме да бъде болницата в Трявна. За огромно съжаление предвидените пари тогава бяха 5 милиона лева да се санират 3 от общото 6 корпуса на болницата, да се обнови енергийно, да се изгради нова отоплителна инсталация. Но вече тези средства са крайно недостатъчни, а за огромно съжаление след градушката покривът абсолютно тече компрометиране и ние в момента не знаем какво да направим. Дали да ремонтираме покрива, дали да чакаме държавата най-накрая да отпусне тези прословути средства, които обещава още 2024 година.Просто сме в безизходица“, обясни Бранков.

В детското отделение няма преки щети, обясни началникът му д-р Добромир Дранов. Той обясни обаче, че има реалност за апаратурата.

„За наше щастие детското отделение се намира на средния етаж и директно в него няма течове, но имаме едно помещение, наречено солариум. Казвам наречено, защото при всеки дъжд се превръща в аквариум, от който водата тече директно в клинична лаборатория върху апаратурата, което, разбирате, че е изключително“, каза Дранов.

Според ръководството на болницата щетите вече засягат и медицинската техника.

„В клиничната лаборатория имаше наводнение. Наложи се лаборантките да местят апаратите, за да не дефектират, защото ако това се случи, лабораторията трябва да спре да работи“, обясни управителят на лечебното заведение д-р Станчева.

Болницата в Трявна обслужва не само общината, но и съседни населени места, което прави ситуацията още по-рискова за региона.

