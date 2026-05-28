Изгорял тир затруднява движението по АМ "Тракия" край Пловдив

Движението в района на 109-ия км на АМ "Тракия", в посока Бургас, се осъществява само в лявата пътна лента, съобщават от полицията в Пловдив.

Временното ограничение се въвежда заради създадената организация за изтегляне на тир, който около 01:00 часа тази нощ се е запалил.

Предстои да бъде претоварена превозваната стока, като се очаква всички дейности по разчистване на местопроизшествието да отнемат няколко часа и евентуално да приключат по обяд.

На място има екипи на Областното пътно управление и сектор "Пътна полиция". При инцидента няма пострадали хора.