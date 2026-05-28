Удар срещу наркоразпространението в Бургаско: Иззеха близо 12 кг дрога

Спецакция на полицията се проведе срещу наркоразпространението в Бургаско. Само в рамките на половин час униформени засекли дрогиран шофьор на пътя Бургас – Варна, а малко по-късно разбиха и наркобаза край Несебър.

Първоначално около 16:30 ч. вчера полицейски служители от Несебър спрели за проверка лек автомобил с бургаска регистрация в района срещу транспорта база. Зад волана бил 36-годишен украински гражданин, живеещ в Слънчев бряг. Тестът показал употреба на кокаин. Мъжът отказал кръвна проба и бил задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

Малко по-късно в местността "Бадемите" край квартал "Черно море", криминалисти и служители на сектор "Специални тактически действия" задържали 38-годишен криминално проявен мъж от Бургас и 20-годишната му приятелка. Във фургон, разположен в частен имот, полицаите открили голямо количество наркотични вещества и оборудване за разпространение.

Иззети са близо 9,5 килограма марихуана, около 1,8 килограма метамфетамин, 250 грама кокаин и половин килограм "друсан чай". Намерени са още електронна везна и мобилни телефони. При претърсване в дома на мъжа в квартал "Рудник" са открити и 150 ловни патрона. Двамата са задържани за срок до 24 часа. Разследването по случая продължава.