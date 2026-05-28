Незаконният град край Варна: Изслушват Благомир Коцев в местния парламент

На сесията на Общинския съвет във Варна днес ще бъде обсъден казусът с незаконнните имоти в местността “Баба Алено” край града.



Председателят на местния парламент Христо Димитров обяви, че очаква кметът Благомир Коцев да бъде изслушан от съвета във връзка с казуса. От Общинския съвет настояват за конкретен план за преустановяване на незаконните действия.

Министри и експерти се събраха вчера на извънредна среща, за да изяснят кога и защо е почнало да се строи. Инвеститор е украинска фирма, а теренът, върху който има 104 къщи и кооперации, е около 100 декара. За нито една от тях няма издадено разрешение от Общината. П

реди ден Община Варна спря строителството на незаконния комплекс.