Депутатите гласуват правилника за работа на НС

В Народното събрание депутатите имат една единствена точка в предварителната си програма. Те трябва да гласуват окончателно правилника за работа на парламента.



Според така предложените от "Прогресивна България" правила се отменя изслушването на министри в деня на опозицията. Намалява се времето за изказване, както и времето за запознаване със законопроекти. Освен това временни комисии ще могат да бъдат създавани с подписите на 48 депутати. Толкова имат само от "Прогресивна България". Отпада и правилото Народното събрание да не заседава по време на предизборна кампания.

Предложеният вариант предизвика недоволството на опозицията, които обвиниха управляващите, че така заглушават гласа им.